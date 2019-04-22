Активисты Витебской райорганизации БРСМ подключились к акции «Выбираем студотряд!»

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

В Год студенческих отрядов, которым Белорусским республиканским союзом молодежи объявлен 2019-й, активистам общественного объединения Витебского района предоставят возможность практического участия в социально-экономическом развитии страны.

В минувшем году в Витебском районе было создано восемь студенческих отрядов общей численностью более 150 человек. Все они были сельскохозяйственного профиля. Кроме того, второй год подряд наша молодежь в качестве кухонных рабочих в составе сводного отряда от области трудилась во Всероссийском детском центре «Орленок».

Первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Евгения Еверкина рассказала, что активисты районной организации молодежного союза объявили о записи в студотряды своим активным участием в акции «Выбираем студотряд!» под девизом «Труд — крут!».

— Она предусматривает проведение кампании по организации работы студенческих отрядов и формирование баз данных желающих трудоустроиться в свободное от учебы время, — отметила молодежный лидер.

Мероприятия проекта будут проводиться еженедельно с марта по июнь в штабах трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования. С первых дней реализации акции к ней активно подключилась «первичка» Аграрного колледжа.

Как рассказала учащаяся 3 курса ветеринарного отделения Надежда Михайлова, потенциальные участники студотрядовского движения проинформированы о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра текущего года, а также о создании базы данных, которая позволит соотнести поступившие запросы на трудоустройство с имеющимися вакансиями. В Аграрном колледже в первые недели работы штаба заявки подали десятки юношей и девушек. Отдельные — уже не новички в студотрядовском движении.

— Трудясь, мы, молодые, создаем фундамент для дальнейшего развития своей малой родины, — заключила Евгения Еверкина.

Будущие специалисты агропромышленного комплекса из Лужесно под девизом «Труд — крут!» вышли с инициативой благоустройства храма святого мученика Иоанна Воина и прилегающей к нему территории в аг. Мазолово. Плечом к плечу с прихожанами работали волонтеры молодежной «первички» колледжа.

Такой благой миссией активисты показали, что трудом в свободное от учебы время можно принести реальную пользу населенному пункту в частности и району в целом. Помочь родной стране молодежь может своим участием в студотрядовском движении.

Татьяна Князева