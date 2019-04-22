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«Такси „Maxim“ работает нелегально, а „7220“ демпингует цены». Забастовка гомельских водителей с комментариями всех сторон конфликта — видеосюжет «СН»

23.04.2019 06:28 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

22 апреля гомельские таксисты вышли на вторую акцию протеста. Они призывают власти к урегулированию цен на рынке и легальнй работе отдельной службы такси. «Сильные новости» поговорили с представителями всех сторон конфликта и узнали мнение людей.

 «Такси „Maxim“ работает нелегально, а „7220“ демпингует цены». Забастовка гомельских водителей с комментариями всех сторон конфликта — видеосюжет «СН»
 
 
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22 апреля гомельские таксисты вышли на вторую акцию протеста. Они призывают власти к урегулированию ...
 
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