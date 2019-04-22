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«Такси „Maxim“ работает нелегально, а „7220“ демпингует цены». Забастовка гомельских водителей с комментариями всех сторон конфликта — видеосюжет «СН»
23.04.2019 06:28 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)
Источник материала: Сильные новости (Гомель)
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«Такси „Maxim“ работает нелегально, а „7220“ демпингует цены». Забастовка гомельских водителей с комментариями всех сторон конфликта — видеосюжет «СН»
22 апреля гомельские таксисты вышли на вторую акцию протеста. Они призывают власти к урегулированию ...
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