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Поломка оборудования из-за плохой нефти, ЧП в армии, шашлыки на балконе и Руфушка - все за вчера

23.04.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как вам это лето посреди весны? Ну прелесть же. До +24ºС обещают нам синоптики на этой неделе. Плохо только, что опять без дождей. Зато на пикник можно отправляться, шашлычки пожарить. Только не делайте, как этот мужчина из Витебска. Он решил жарить мясо прямо на балконе многоэтажки. Это опасно.

  • Вы помните, что выборы в парламент Беларуси хотят назначить на ноябрь этого года, а это приведет к сокращению срока его полномочий на 10 месяцев? Глава ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала ситуацию фразой: «Ну что делать, так сложилось».
  • Еще раз вернемся к посланию белорусскому народу и парламенту. Оно получилось без особых сенсаций, но со странностями — например, Лукашенко практически не говорил о России. Смотрите очередной выпуск «Разжевано», наш политический обозреватель Артем Шрайбман рассказал о пяти выводах после двух с половиной часов общения президента с депутатами.
  • Вчера было много интересного о выборах президента в Украине. Там обработали почти все протоколы, но официальные результаты второго тура объявят 30 апреля. Мы рассказали вам семь интересных фактов о шестом президенте Украины — Владимире Зеленском (учился в Монголии, ушел из КВН после конфликта с Масляковым, женился на школьной любви и др.), а также вспомнили об успехах и неудачах пока еще действующего главы государства Петра Порошенко («безвиз» с ЕС, новая церковь, неоконченная война на Донбассе и др.). Кстати, сторонники Порошенко пришли к Администрации президента, чтобы поблагодарить его. Вот как это было. Мировые лидеры поздравили Зеленского с победой, в том числе и президент Беларуси. И даже звезды шоу-бизнеса высказались по поводу результатов выборов. Наши журналисты наблюдали за тем, что происходит в Украине, вот даже побывали в штабах кандидатов в день выборов и составили свое впечатление об атмосфере в них. Что ждет Украину с новым президентом? Какие отношения он выстроит с Беларусью? Читайте мнения экспертов на этот счет. А политолог Александр Власкин объясняет, почему именно такой итог выборов президента в Украине стал возможен.


  • Ситуация с качеством поставляемой из России нефти пока не разрешилась. Вчера на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования. При этом на предприятии заверили, что несмотря на возникающие проблемы, «Мозырский НПЗ» по-прежнему выпускает качественную продукцию. Кстати, в «Белнефтехиме» заверили, что поставки российской нефти с повышенным содержанием хлорида не скажутся на качестве белорусского топлива.
  • ЧП в армии. В Витебской 103-й десантной бригаде машиной придавило солдата. Солдат-срочник, который был за рулем машины, находится в воинской части. Пострадавший — в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое. По нашим данным, пострадавший разгружал прицеп, стоя между машинами, и одна из них покатилась таким образом, что его зажало.
  • Россельхознадзор снова недоволен. На этот раз выявили новую схему незаконного ввоза из Беларуси в Россию свежих яблок — фрукты везли под мешками картошки. С 12 апреля, напомним, Россельхознадзор ввел запрет на поставку яблок и груш из Беларуси, т.к. там опасаются, что под видом белорусских яблок везут санкционные из третьих стран.
  • Юниорская сборная Беларуси по хоккею поражением завершила групповой этап на чемпионате мира в шведском Умео. Если канадцы обыграют чехов, то Беларусь займет второе место в группе, если виктории добьется Чехия, то мы расположимся на третьей строчке. Соперник белорусов по четвертьфиналу определится вечером. Им может стать сборная России или Швеции.
  • «Белтелеком» заявил о повышении стоимости услуг на доступ в интернет и пакетов электросвязи в среднем на 4%. А в России приняли законопроект «обеспечения безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории страны, который в Сети окрестили «законом об изоляции рунета». 42.TUT.BY разобрался, в чем его смысл и какие последствия закон может нести для белорусских пользователей.
  • На окраине Беларуси есть места, где помнят Кастуся Калиновского не по учебникам истории, а как вполне себе живого и реального человека. И пусть это уже осколки той людской памяти, а многое забылось и затерлось — но именно в местечках около Беловежской пущи почти 200 лет назад началась долгая история, которая, похоже, наконец завершится в 2019 году — когда в Вильнюсе перезахоронят останки руководителей восстания 1863 года, найденные на горе Гедимина. TUT.BY отправился в приграничную Свислочь и окрестные местечки в поисках памяти о повстанцах.


  • Будьте внимательны, мошенники не дремлют. В Беларуси заметно выросли суммы, которые воруют с карточек. Специалисты банковского процессингового центра выпустили рекомендации, как обезопасить себя при онлайн-оплате товаров и услуг.
  • А вот это очень забавно: мужчины отвечают на вопросы с конкурсов красоты. Наши мужчины молодцы: и на вопросы ответили, и женщин пожалели, которым «сложно стоять в купальниках на сцене перед зрителями, да еще и красиво излагать мысли». Попробуйте сами.
  • Грустная история со счастливым концом. Под Заславлем нашли пса, у которого был колтун весом 6 кг. Собака вся обросла корками из сбитой шерсти, мазута и грязи и была похожа на страшного горбуна. Его советовали усыпить, но появилась Екатерина, которой было не все равно. Посмотрите, как симпатичному Руфушке подарили новую жизнь.


Все новости понедельника, 22 апреля

Кстати, если вы планируете поездку на длинные выходные в мае (а там будет целых пять дней подряд), подсказываем новый маршрут. «Белавиа» запускает рейсы в аэропорт Шереметьево в Москве. И это хорошо, ведь через Шереметьево удобно летать транзитом в города Китая и стран Юго-Восточной Азии, а еще отсюда вылетают самолеты в Америку. Аэропорт находится недалеко от Москвы — в 30 км. К тому же и билет стоит стоит дешевле купейного билета на поезд. А многие традиционно отправятся на дачу, поэтому напоминаем, что с 1 мая для пенсионеров введут скидку на проезд в электричках.

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Теги: Витебск
 
 
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Как вам это лето посреди весны? Ну прелесть же. До +24ºС обещают нам синоптики на этой неделе. Плохо только, что опять без дождей.
 
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