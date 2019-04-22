В Новополоцке построят котел для сжигания нефтекокса и устроят золоотвал. Можно обсудить проект

Источник материала: Tut.by

На территории Новополоцкой ТЭЦ планируют построить паровой котел для сжигания нефтяного кокса производительностью 240 тонн в час. До 19 мая горожане могут поучаствовать в общественном обсуждении отчета об оценке воздействия этого объекта на окружающую среду (ОВОС), сообщает местный горисполком.

Паровой котел необходим для сжигания на Новополоцкой ТЭЦ нефтяного кокса — его производит завод «Нафтан».

Золу с токсичными элементами будут вывозить из города грузовики на специальный золоотвал. Предполагается, что количество отходов составит более 70 тысяч тонн в год, пишет портал gorod214.by.

Полоцкий райисполком предложил под золоотвал две площадки около 50 га. Обе они находятся на территории Островщинского сельского совета в 15 км от Новополоцка. Сейчас там лес, уточняет региональный сайт.

Ознакомиться с документами по будущему объекту можно до 19 мая в Новополоцком горисполкоме. Обратиться к местным властям по вопросу проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно до 29 апреля.

Полностью отчет по ОВОС можно почитать здесь .