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В Новополоцке построят котел для сжигания нефтекокса и устроят золоотвал. Можно обсудить проект
23.04.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На территории Новополоцкой ТЭЦ планируют построить паровой котел для сжигания нефтяного кокса производительностью 240 тонн в час. До 19 мая горожане могут поучаствовать в общественном обсуждении отчета об оценке воздействия этого объекта на окружающую среду (ОВОС),
Паровой котел необходим для сжигания на Новополоцкой ТЭЦ нефтяного кокса — его производит завод «Нафтан».
Золу с токсичными элементами будут вывозить из города грузовики на специальный золоотвал. Предполагается, что количество отходов составит более 70 тысяч тонн в год,
Полоцкий райисполком предложил под золоотвал две площадки около 50 га. Обе они находятся на территории Островщинского сельского совета в 15 км от Новополоцка. Сейчас там лес, уточняет региональный сайт.
Ознакомиться с документами по будущему объекту можно до 19 мая в Новополоцком горисполкоме. Обратиться к местным властям по вопросу проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно до 29 апреля.
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Паровой котел необходим для сжигания на Новополоцкой ТЭЦ нефтяного кокса - его производит завод «Нафтан».
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