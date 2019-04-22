В Витебске снесли самое старое летнее кафе в городе. 13 лет назад здесь прогремел взрыв

Источник материала: Tut.by

22 апреля разобрали самое старое летнее кафе в городе — на улице Ленина напротив городской ратуши. Рядом с этим заведением в 2005 году прогремел один из двух взрывов в Витебске. По версии силовиков, его устроил Дмитрий Коновалов — осужденный за исполнение теракта в минском метро 11 апреля 2011 года.



Фото: Юрий Шепелев

Напомним, первый взрыв в Витебске произошел 14 сентября 2005 года в 18.45 возле автобусной остановки в сквере на проспекте Фрунзе. Ранены два человека. Во второй раз взрывное устройство сработало 22 сентября 2005 года в 22.17, через восемь дней после первого взрыва, возле кафе «Эридан» на улице Ленина. Пострадали 50 человек.

В сентябре 2005 года в этом месте стояла красная палатка. Летнее кафе «Эридан» было популярно в молодежной среде. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Юрий Кривошеев так охарактеризовал это место: «Там собирается много неформальной молодежи — „скинхеды“, „гопники“, „попса“, „металлисты“, и, возможно, имел место передел сфер влияния между этими группировками».



Место второго взрыва. Витебск, 2005 год. Фото: photo.bymedia.net

Вскоре после взрыва красную палатку кафе с надписью «Эридан» сменила менее приметная зеленая с логотипами пивного бренда. А позже его заменили старыми видами Витебска. Теперь палатку вовсе демонтировали.

По словам одного из работников заведения, пока неизвестно, что будет располагаться на этом месте, вернется ли сюда кафе «Эридан» в другом оформлении, или площадку отдадут под другие цели. Решение о дальнейшем использовании привлекательного участка в центре Витебска примут городские власти.