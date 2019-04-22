Страна для жизни

Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.





Состоялся откровенный диалог о текущем положении дел и перспективах развития страны, был дан глубокий анализ международной обстановки. Президент подробно и аргументировано говорил об успехах и проблемах, тех задачах, которые предстоит решить нашей стране в ближайшее время. Вот о чем, в частности, шла речь в Послании.

О белорусском государстве

«Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. «В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну для жизни», – заявил Глава государства.

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», – подчеркнул белорусский лидер.

О повышении пенсий

«В 2018-м году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019-м. Поручаю Правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений», – сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50 процентам, но быть не ниже 40, как это принято во всем мире. Отдельной темой Президент обозначил возможность для активных пенсионеров продолжать свою трудовую деятельность.

О ценах и доходах

«Если цены начинают где-то расти, то Правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. При этом речь не идет о том, чтобы загнуть цены так, что товаропроизводители или торговля уйдут из этой сферы, якобы там все погибнут, все будут убыточными», – сказал Александр Лукашенко.

Президент потребовал обязательно разобраться по каждой конкретной группе товаров, глубоко вникать в порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван рост.

Среднесрочная задача определена: инфляцию необходимо удерживать в пределах 5 процентов.

О ситуации в экономике и развитии бизнеса

Правительству поручено завершить реализацию основных инвестиционных проектов в ближайшие два года и вывести их на эффективную работу, обеспечив стопроцентную загрузку мощностей.

«Белорусская экономика и впредь будет строиться на основе развития крупных предприятий и производств. Это наш неоспоримый приоритет», – сказал Александр Лукашенко.

«Мы предоставили достойные условия для развития малого и среднего бизнеса. Дело за ним. Действуйте. Но помните, что вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи: создание новых рабочих мест и импортозамещение», – добавил Глава государства.

О развитии регионов

Александр Лукашенко акцентировал внимание на равномерном развитии территорий. «У нас очень компактная страна. И разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, не может быть по определению», – сказал белорусский лидер.

По его словам, задача по сокращению разрыва в уровне и качестве жизни стоит не один год, однако ее активного решения пока не наблюдается. «Правительство не должно отстраняться от этой проблемы, решать ее необходимо централизованно. Проблемы везде схожи, поэтому требую от Совета Министров системной работы. Не стоит повторять ошибки прошлого состава. Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям. Если не знаешь, что делать (я часто говорю), – иди к людям, они тебе подскажут и помогут», – отметил Глава государства.

В Беларуси определены уровни региональной политики: столица, областные центры, районы, агрогородки и деревни. По каждому направлению – своя стратегия. По 11 крупным городам на примере Орши должны быть разработаны отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития. «Правительству, председателям облисполкомов даю два года на реализацию этих программ, – сказал Александр Лукашенко. – Должен быть результат, который в первую очередь почувствуют наши люди».

О семейном капитале

Программа семейного капитала будет продлена на новый пятилетний срок. Соответствующее поручение Правительству дал Президент.

О внешней торговле

По словам Главы государства, важнейшей задачей для страны остается развитие экспорта. «При этом высокая доля внешнеторгового товарооборота не только приносит плоды, но и формирует риск зависимости от внешней конъюнктуры», – заметил Александр Лукашенко.

Поэтому так важно найти свои ниши на мировом рынке, производить товары и оказывать услуги, которые имеют устойчивый спрос, высокую конкурентоспособность, стабильную рентабельность. «Правительство должно предлагать эффективные, востребованные инструменты поддержки экспорта», – добавил Президент.

О международной ситуации

«Нас не может не беспокоить усиление военных сил НАТО и США в соседних государствах. Это реалии, которые требуют укрепления боевой мощи Вооруженных Сил Беларуси, принятия мер для обеспечения нашей безопасности», – отметил Глава государства.

О сотрудничестве

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси не важна интеграция ради интеграции. «Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономик и народов наших стран. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Решение этой задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году», – сказал Александр Лукашенко.

Говоря о приоритетах внешней политики на Востоке, Глава государства отметил, что здесь усилия направлены на активное участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.

Беларусь неизменно следует взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства. В числе приоритетов Александр Лукашенко назвал и сотрудничество в СНГ.

О мире в Европе

Президент убежден, что преодолеть существующие противоречия на планете, в том числе на общем пространстве Евро-Атлантики, можно, только начав широкий стратегический диалог. «Будет это называться «Хельсинки-2″ или как-то иначе – не имеет значения. Главное, чтобы был результат.» Не важно, где это будет, не важно, кто инициатор. Это не стоит того, чтобы люди гибли из-за нашей политической безалаберности, – подчеркнул Александр. Лукашенко. – Для нас жизненно необходимо сохранение мирной благополучной Европы – нашего общего дома. К этому сегодня мы призываем всех наших партнеров».

Глава белорусского государства считает ненормальным, что «в Европе не просто конфликт – война идет». «Мы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на уровне глав государств собраться не можем. Ведь кому-то это невыгодно», – сказал Александр Лукашенко.

«Мы помним уроки прошлого. Анализируем актуальную международную обстановку. Сегодня она объективно усложняется. Поэтому делаем все, чтобы не оказаться на острие блокового противостояния между Востоком – Западом и предостеречь мир от нового цивилизационого разлома. В этом состоит главная цель нашей внешней политики, наших мирных инициатив», – резюмировал белорусский лидер.

О выборах

«Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя», – заявил Глава государства.

Александр Лукашенко сказал, что пока не определялся по дате, но отметил, что если это приемлемо по закону, то выборы можно было бы приурочить к Дню Октябрьской революции.

Об изменениях Конституции

Предполагаемая корректировка Основного Закона страны должна отвечать интересам Беларуси и ее граждан на современном этапе.

Глава государства констатировал, что в СМИ, интернете постоянно интересуются тем, какие именно произойдут изменения. «Говорить о вариантах не стоит. Это только варианты. Мы еще не выработали даже концепцию изменения Конституции. Она появится тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества», – подчеркнул белорусский лидер.

Придет время, мы вместе с вами сядем за «парту», возьмем ручки и начнем писать наш Основной Закон. Но он будет во многом обновлен. И этот Закон не то что создаст новую какую-то политическую структуру и прочее – он будет продолжением того, что мы с вами сделали», – отметил Александр Лукашенко.