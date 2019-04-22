Источник материала: Герой працы

Социальные льготы и гарантии гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС

Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, производится в соответствии с пенсионным законодательством Республики Беларусь с учетом условий и норм, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее-Закон).

В соответствии со статьей 32 Закона пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – участники ликвидации) назначаются со снижением общеустановленного пенсионного возраста:

принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году – на 10 лет;

принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения) (кроме занятых в 10-километровой зоне), при условии наступления инвалидности независимо от ее причины (кроме лиц,инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства) – на 5 лет.

Статьей 39 Закона предусмотрены надбавки к пенсии участникам ликвидации и потерпевшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий:

принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения), пенсии повышаются на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 19 Закона);

принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения), пенсии повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 20 Закона).

Надбавка к пенсии участникам ликвидации, принимавшим участие в работах по дезактивации, строительству, жизнеобеспечению населения в 1986 - 1987 годах в зоне первоочередного отселения или зоне последующего отселения (статья 20 Закона), Законом не предусмотрена.

Гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года, – 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 24 Закона).

Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (льготы по статье 19 и статье 20 Закона о ЧАЭС), имеют дополнительные льготы на:

медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, службы;

первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения и определение в учреждения социального обслуживания на стационар;

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднедневного заработка;

использование трудового отпуска в летнее или другое удобное время, а для лиц с льготами по статье 19 Закона о ЧАЭС также получение социального отпуска без сохранения зарплаты на 14 дней в году;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации;

преимущественное право на зачисление для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования;

прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения;

первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы по эксплуатации автостоянок.

Граждане, эвакуированные, отселенные, самостоятельно выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения имеют право на:

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время.

Граждане, проживавшие до 1 января 1990 г. и выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на протяжении всего периода после их выезда из указанных зон, имеют право на получение жилых помещений государственного жилищного фонда, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Гражданам, получившим при переселении из зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения жилые помещения в домах государственного жилищного фонда, денежная компенсация за утраченные жилые дома и строения, принадлежавшие им на праве собственности, выплачивается в случае, если стоимость утраченных жилого дома и строений превышает стоимость жилого помещения по новому месту жительства, в размере разницы между этими стоимостями.

Гражданам, самостоятельно выехавшим из зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения и утратившим имущество в связи с переселением, а также гражданам, получившим в наследство либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, имущество, находящееся в указанных зонах, выплачивается денежная компенсация только за то имущество, которое не может быть использовано ими ввиду радиационного загрязнения.

Инвалидам 1, 2 и 3 группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (статья 18 Закона о ЧАЭС) предоставляются льготы на:

медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту работы, военной службы или службы;

первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности;

первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

получение, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

зачисление вне конкурса или преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях.

использование трудового отпуска в летнее или другое удобное для них время, а также получение социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации.

Инвалидам III группы (кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства) предоставляется 50-процентная скидка со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, для лечения заболевания, приведшего к инвалидности.

Инвалидам 1 и 2 группы (за исключением инвалидов 3 группы) вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС дополнительно предоставляются льготы на:

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства, обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, – также на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в пределах границ района по месту жительства;

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси;

на 90-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями – также перевязочных материалов (при наличии соответствующего медицинского заключения) в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь;

первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок.

Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с инвалидами I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на:

50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения;

50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок) по установленным в соответствии с законодательством Республики Беларусь субсидируемым государством тарифам (ценам) для населения в пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления — за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством Республики Беларусь для продажи населению.

Неработающие граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, неработающие инвалиды І и ІІ группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь.

Налоговые льготы предоставляются в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь.

Светлана Валекова,

начальник управления по труду, занятости и социальной защите Шумилинского райисполкома.