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В пункте пропуска "Брузги" с 23 апреля возможны затруднения в движении из-за дорожных работ
23.04.2019 08:42 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На центральной дороге пункта пропуска "Брузги" с 23 апреля начнутся работы по замене покрытия. Движение всех видов транспорта будет осуществляться только по двум полосам - одна на въезд и вторая на выезд, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
"Возможность маневрирования на данном направлении будет практически исключена, движение транспорта - крайне затруднено", - сообщили в таможне. Тем, кто планирует пересечение границы, нужно учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные направления.
Об окончании работ будет сообщено дополнительно. Работы проводятся в рамках реконструкции пункта пропуска "Брузги", которая завершится к началу II Европейских игр.-0-
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23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На центральной дороге пункта пропуска "Брузги" с 23 апреля начнутся работы по замене покрытия. Движение всех видов транспорта будет...
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