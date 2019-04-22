Центр гигиены и эпидемиологии предупреждает о болезнях сердца

Источник материала: Светлы шлях

Заболевания сердца и сосудов сегодня представляют собой настоящую угрозу человечеству. Они являются одной из основных причин смертности и инвалидности. Если еще несколько десятилетий назад заболевания сердца были, в основном, уделом лиц преклонного возраста, то сегодня налицо их «омоложение» - все чаще они возникают в возрасте моложе 40 лет. В структуре причин смерти населения Сморгонского района в 2018 году болезни сердечнососудистой системы составили 62,5% (в том числе ишемическая болезнь сердца-48,1%), трудоспособного населения -33,3%.

Как и большинство заболеваний, болезни сердца и сосудов легче предупредить, чем лечить. С целью профилактики болезней системы кровоснабжения (БСК) с 2016 года на территории Республики Беларусь реализуется информационно-профилактический Проект «Цифры здоровья: артериальное давление» с девизом «Контролируем давление- продлеваем жизнь». Среди населения Сморгонского района в 2018 году в рамках Проекта проведено 37 мероприятий, в которых приняло участие 1737 человек. На мероприятиях все желающие узнали своё артериальное давление и индекс массы тела, участникам были даны рекомендации при артериальной гипертензии, проводились консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, здоровому питанию, достаточной двигательной активности, 255 человек были направлены на консультацию и углубленное обследование к «узким» специалистам. В ходе мероприятий по вопросам выявления факторов риска сердечнососудистых заболеваний проведено анкетирование 1010 человек, распространено 2000 экземпляров информационно-образовательных материалов.





Информационно-профилактический проект «Цифры здоровья: артериальное давление» продолжается среди населения нашего города и района в 2019 году. Два раза в месяц (вторую и четвертую среду месяца) медицинские работники Сморгонской ЦРБ и Сморгонского зонального ЦГЭ выходят в трудовые коллективы предприятий, организаций, торговые центры и магазины, аптеки для проведения профилактических мероприятий. Подробную информацию о месте и времени проведения мероприятий проекта можно узнать на сайте Сморгонского зонального ЦГЭ в разделе «Новости».

Здоровое сердце - это, в первую очередь, здоровый образ жизни: рациональное питание, умеренная двигательная активность, занятия спортом, избавление от вредных привычек, психоэмоциональное равновесие. Даже небольшие изменения, внесенные в образ жизни, могут замедлить преждевременное старение сердца и сосудов. Никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни.

Елена СИДОРОВИЧ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

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