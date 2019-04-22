Найдем работу вместе. 25 апреля в Буда-Кошелево пройдет «Ярмарка вакансий»

Источник материала: Газета Авангард





Вы временно неработающий или нуждаетесь в консультации по трудоустройству? Именно для вас 25 апреля управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома проведет территориальную «Ярмарку вакансий».

На ярмарке все желающие смогут получить информацию о наличии свободных рабочих мест на предприятиях района, временных и оплачиваемых общественных работах. Также граждан проконсультируют по вопросам соцобслуживания и пенсионного обеспечения, профессионального обучения, разъяснят особенности законодательства в сфере занятости населения.

«Ярмарка вакансий» пройдет с 10.00 до 13.00 на базе управления по труду, занятости и социальной защите по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2.