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В Волковыске разыскивают мужчину, который пропал вместе со своим автомобилем

23.04.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Волковыске милиция разыскивает мужчину, который 18 апреля этого года уехал на своем автомобиле Mitsubishi Carisma в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, сообщает ПСО «Ангел».


Фото: vk.com/pso_centrspas

43-летний Бурнос Виктор Леонидович уехал из дома рано утром. Он был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку, темный джемпер и темно-синие кроссовки.

Если вы видели пропавшего мужчину или знаете о его местонахождении, то позвоните по телефонам ПСО «Ангел»: 7733, +375(33) 6666−856, +375 (33)6666−033 или 102.

 
 
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43-летний Бурнос Виктор Леонидович уехал из дома рано утром. Он был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку, темный джемпер и темно-синие кроссовки.
 
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