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В Волковыске разыскивают мужчину, который пропал вместе со своим автомобилем
23.04.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Волковыске милиция разыскивает мужчину, который 18 апреля этого года уехал на своем автомобиле Mitsubishi Carisma в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно,
43-летний Бурнос Виктор Леонидович уехал из дома рано утром. Он был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку, темный джемпер и темно-синие кроссовки.
Если вы видели пропавшего мужчину или знаете о его местонахождении, то позвоните по телефонам ПСО «Ангел»: 7733, +375(33) 6666−856, +375 (33)6666−033 или 102.
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43-летний Бурнос Виктор Леонидович уехал из дома рано утром. Он был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку, темный джемпер и темно-синие кроссовки.
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