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Сделано много, а планов еще — громадьё

23.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Сделано много, а планов еще — громадьё

В субботу 20 апреля Глуск был похож на муравейник. Улицы пахли свежей краской, то там, то тут «вырастали» аллейки молодых саженцев, на объездной укладывали асфальт, а возле «Лодочной» вырубали поросль… К полудню сотни глусчан добавили улицам яркости: заборы, фасады, крыши, мостики, ступеньки крылец менялись на глазах. Вдохновленные примером молодежи, с кисточками и граблями во дворы выходили пенсионеры. Ребятишки, которых взяли с собой на субботник родители, тоже норовили помочь, особенно с покраской.

Весеннее благоустройство в Глусском районе активно ведется уже второй месяц. Поэтому те, у кого к этому времени лицевая сторона дворов и зданий была в порядке, добрались с кисточками и до ограждений, которые находятся с тыльных сторон учреждений. Например, с улицы вообще не было видно, что происходило на территории школы № 1, и только зайдя за здание, можно было увидеть, как обрезают старый сад, вывозят обломки снесенного здания, делают новые заборы, красят их. А что творилось (в хорошем смысле!) в больнице! На трех гектарах территории не было свободного места от сменивших белые халаты на рабочую одежду медиков, они и копали, и обрезали, и садили, и красили, и чистили, и еще ремонт нескольких кабинетов сделали.

В плане проведения республиканского субботника, составленном Глусским райисполкомом, значатся 23 пункта. Работы разные. В нашем фотоотчете, который мы разместили сегодня на третьей странице газеты (а еще он есть на интернет-сайте glusk.by в разделе «фотогалерея»), — только небольшая часть из двухсот снимков, которые мы сделали 20 апреля. Надо отметить, что не только благоустройством и ремонтом занимались глусчане в этот день: не прекращались работы на полях и фермах наших хозяйств, в привычном ритме работали люди на производстве, в сферах обслуживания, торговли, медицины. Не менее четырех тысяч человек в нашем районе трудились на республиканском субботнике. Заработанные деньги — это наш вклад в капитальный ремонт монумента Победы в Минске, в подготовку к летнему сезону детских оздоровительных лагерей и в другие не менее полезные для страны дела.

Деньги, заработанные на республиканском субботнике, в том числе на рабочих местах, перечисляются на расчетный счет райисполкома № BY21AKBB36411182306027100000 ЦБУ № 707 в г. п. Глуск филиала № 703 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск, БИК AКBBBY21703, УНП 700335846.

Ирина ГРОМЫКО

Больше фото смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу 20 апреля Глуск был похож на муравейник. Улицы пахли свежей краской, то там, то тут «вырастали» аллейки молодых саженцев, на объездной укладывали асфальт,...
 
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