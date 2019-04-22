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В центре Минска с утра рабочие демонтировали спутниковые «тарелки»

23.04.2019 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Володарского в Минске рабочие с утра демонтировали телевизионные «тарелки», сообщает «Еврорадио».


Фото: «Еврорадио»

На улице Володарского в Минске рабочие с утра 23 апреля демонтировали спутниковые антенны, установленные на фасаде домов.

В комментарии «Еврорадио» рабочие объяснили, что демонтируют незаконно установленные «тарелки» в рамках подготовки ко ІІ Европейским играм. Тарелки, установленные законно, они не трогают.

В феврале в подъездах домов в разных районах Минска появлялись объявления от жилищных служб. Владельцев спутниковых антенн и кондиционеров убедительно просили явиться в ЖЭС. Как объясняли TUT.BY городские службы, так собирались проверять, насколько законно установлены «тарелки» и кондиционеры на жилых домах.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Володарского в Минске рабочие с утра демонтировали телевизионные «тарелки», сообщает «Еврорадио».
 
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