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В центре Минска с утра рабочие демонтировали спутниковые «тарелки»
23.04.2019 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Володарского в Минске рабочие с утра демонтировали телевизионные «тарелки»,
На улице Володарского в Минске рабочие с утра 23 апреля демонтировали спутниковые антенны, установленные на фасаде домов.
В комментарии «Еврорадио» рабочие объяснили, что демонтируют незаконно установленные «тарелки» в рамках подготовки ко ІІ Европейским играм. Тарелки, установленные законно, они не трогают.
В феврале в подъездах домов в разных районах Минска
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На улице Володарского в Минске рабочие с утра демонтировали телевизионные «тарелки», сообщает «Еврорадио».
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