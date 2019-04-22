На неделе в Гомеле заработают фонтаны. Посмотрите - где и когда

Источник материала: Tut.by

Торжественное открытие сезона фонтанов пройдет 26 апреля на четырех площадках областного центра, сообщили в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

В Советском районе фонтан заработает на проспекте Речицком, 45. В Железнодорожном — на площади Победы. В Центральном — у цирка. В Новобелицком районе граждан приглашают в сквер у кинотеатра «Мир».

Открытие сезона фонтанов в 17.00.