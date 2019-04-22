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На неделе в Гомеле заработают фонтаны. Посмотрите - где и когда
23.04.2019 10:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торжественное открытие сезона фонтанов пройдет 26 апреля на четырех площадках областного центра, сообщили в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.
В Советском районе фонтан заработает на проспекте Речицком, 45. В Железнодорожном — на площади Победы. В Центральном — у цирка. В Новобелицком районе граждан приглашают в сквер у кинотеатра «Мир».
Открытие сезона фонтанов в 17.00.
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Торжественное открытие сезона фонтанов пройдет 26 апреля на четырех площадках областного центра.
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