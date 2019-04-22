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Брестские пограничники будут вручать повестки призывникам прямо на границе
23.04.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте обсудили, как эффективнее бороться с уклонистами,
Межведомственное оперативное совещание по вопросу исполнения законодательства о воинской обязанности и воинской службе прошло в областной прокуратуре. В мероприятии приняли участие представители милиции, военкомата, прокуратуры и работники принудительного исполнения.
Во время совещания, в частности, обсуждался вопрос борьбы с уклонистами. По результатам осеннего призыва 2018 года территориальные ОВД не смогли установить местонахождение более 500 граждан, подлежавших призыву.
Участники встречи пришли к мнению, что с учетом частого убытия призывников за границу, необходимо, чтобы сотрудники пограничной службы в период призыва вручали им повестки при пересечении границы.
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По результатам осеннего призыва 2018 года территориальные ОВД не смогли установить местонахождение более 500 граждан, подлежавших призыву.
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