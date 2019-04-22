Брестские пограничники будут вручать повестки призывникам прямо на границе

Источник материала: Tut.by

В Бресте обсудили, как эффективнее бороться с уклонистами, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Межведомственное оперативное совещание по вопросу исполнения законодательства о воинской обязанности и воинской службе прошло в областной прокуратуре. В мероприятии приняли участие представители милиции, военкомата, прокуратуры и работники принудительного исполнения.

Во время совещания, в частности, обсуждался вопрос борьбы с уклонистами. По результатам осеннего призыва 2018 года территориальные ОВД не смогли установить местонахождение более 500 граждан, подлежавших призыву.

Участники встречи пришли к мнению, что с учетом частого убытия призывников за границу, необходимо, чтобы сотрудники пограничной службы в период призыва вручали им повестки при пересечении границы.