В посылке из Израиля обнаружили кокаин - его нашли в машинке для стрижки

Источник материала: Tut.by

Минские таможенники обнаружили кокаин в посылке из Израиля. Наркотик был спрятан в мужской машинке для стрижки. Об этом сообщает сайт Государственного таможенного комитета.



Фото: Минская региональная таможня

Минские таможенники досматривали посылку и обнаружили кокаин в б/у машинке для стрижки.

Почтовое отправление поступило из Израиля на адрес 36-летнего жителя Минска.

В посылке находилась коробка из-под мобильного телефона с мужской машинкой для стрижки, насадками к ней и инструкцией. Крышка на приборе, под которой должны находиться батареи, не была закреплена болтами. Под ней вместо батареи находился сверток из фольгированной бумаги, внутри которого — прозрачный пакет с белым порошком.

Эксперты Таможенной лаборатории установили, что изъятый порошок — опасное наркотическое средство, кокаин. В посылке его было 0,5 граммов — это примерно 10 доз.

Минская региональная таможня возбудила уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС кокаина (ч. 2 ст. 328−1 УК Республики Беларусь).

Только за первый квартал 2019 года сотрудники Минской региональной таможни 16 раз выявляли в посылках наркотики, психотропные вещества и лекарственные препараты, в составе которых содержались наркотики и психотропы. Изъято более 880 граммов запрещенных веществ, что вдвое больше, чем за такой же период прошлого года.