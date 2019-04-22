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Как будут работать поликлиники и больницы в большие майские выходные

23.04.2019 10:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае в Беларуси за счет переноса рабочих дней будут длинные выходные. 1 мая, в среду, у нас праздник труда и, соответственно, выходной, потом мы не работаем с 5 по 9 мая. 4 и 11 мая — рабочие субботы. В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные и праздничные дни.


Фото: Reuters

Как будут работать больницы

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику работы в субботний день;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику рабочего дня;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику рабочего дня;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 мая по графику рабочего дня;

11 мая по графику работы в субботний день;

Как будут работать поликлиники

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику рабочего дня;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику работы в субботний день;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику работы в субботний день;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 — 11 мая по графику рабочего дня;

По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.

 
 
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В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные и праздничные дни.
 
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