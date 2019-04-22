|
Как будут работать поликлиники и больницы в большие майские выходные
23.04.2019 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мае в Беларуси за счет
Как будут работать больницы
1 мая по графику работы в праздничный день;
4 мая по графику работы в субботний день;
5 мая по графику выходного дня;
6 мая по графику рабочего дня;
7 мая по графику работы в праздничный день;
8 мая по графику рабочего дня;
9 мая по графику работы в праздничный день;
10 мая по графику рабочего дня;
11 мая по графику работы в субботний день;
Как будут работать поликлиники
1 мая по графику работы в праздничный день;
4 мая по графику рабочего дня;
5 мая по графику выходного дня;
6 мая по графику работы в субботний день;
7 мая по графику работы в праздничный день;
8 мая по графику работы в субботний день;
9 мая по графику работы в праздничный день;
10 — 11 мая по графику рабочего дня;
По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные и праздничные дни.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)