Как будут работать поликлиники и больницы в большие майские выходные

Источник материала: Tut.by

В мае в Беларуси за счет переноса рабочих дней будут длинные выходные. 1 мая, в среду, у нас праздник труда и, соответственно, выходной, потом мы не работаем с 5 по 9 мая. 4 и 11 мая — рабочие субботы. В Минздраве рассказали , как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные и праздничные дни.



Фото: Reuters

Как будут работать больницы

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику работы в субботний день;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику рабочего дня;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику рабочего дня;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 мая по графику рабочего дня;

11 мая по графику работы в субботний день;

Как будут работать поликлиники

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику рабочего дня;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику работы в субботний день;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику работы в субботний день;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 — 11 мая по графику рабочего дня;

По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.