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Сморгонские звездочки покорили выставку

23.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Педагоги и учащиеся Сморгонского центра творчества детей и молодёжи стали активными участниками всех трёх тематических дней  ХVIII Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи в рамках Года малой родины.

17 апреля в День инноваций был представлен опыт «Сморгонская батлейка: формирование национального самосознания», который  презентовали заместитель директора Светлана Балыш и кукольный театр «Батлейка» под руководством Инны Янович. Также в первый день выставки состоялась презентация экспозиции, отражающей деятельность по инновационному проекту "Внедрение модели формирования исследовательской компетентности на основе духовного и культурного наследия", где были представлены и исследовательские проекты Сморгонского районного центра творчества детей и молодёжи.

На следующий день на центральной площадке выставочного комплекса в День региональных инициатив состоялась церемония награждения победителей и призеров Республиканского конкурса «Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси», среди которых оказались и учащиеся кружка «Юные туристы» Артём Авраменков и Максим Василенко (педагог Ольга Василенко).

19 апреля в День творчества и спорта была тепло принята зрителями концертная программа, которую показали учащиеся образцовой вокальной группы «Радость» под руководством Вероники Буринской и подопечные Дины Ивашкевич - учащиеся кружка «Либерти» (аэробика с элементами черлидинга).

Сморгонские звездочки покорили выставку

Сморгонские звездочки покорили выставку

Сморгонские звездочки покорили выставку

Сморгонские звездочки покорили выставку

Сморгонские звездочки покорили выставку

Светлана БАЛЫШ, заместитель директора РЦТДиМ.

Фото автора.

 
 
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Педагоги и учащиеся Сморгонского центра творчества детей и молодёжи стали активными участниками всех трёх тематических дней  ХVIII Республиканской выставки...
 
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