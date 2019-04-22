Особое настроение пришкольной территории в Синьках

Источник материала: Светлы шлях

Приятно, когда вокруг много зелени, свежести, цвета. Территория вокруг учреждения образования, как и возле любого другого здания должна быть уютной и комфортной. Существует огромное количество вариантов для благоустройства участка, но эта работа требует усилий целой команды – в Синьковской школе такая имеется. Дружный коллектив воплощает в жизнь идеи предложенные директором учреждения.