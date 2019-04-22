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Особое настроение пришкольной территории в Синьках

23.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Приятно, когда вокруг много зелени, свежести, цвета. Территория вокруг учреждения образования, как и возле любого другого здания должна быть уютной и комфортной. Существует огромное  количество вариантов для благоустройства участка, но эта   работа  требует усилий целой команды – в Синьковской школе такая имеется.  Дружный коллектив воплощает в жизнь идеи предложенные директором учреждения.

Уже произведена обрезка веток деревьев, сформированы кроны туй, высажены кустарники, разбиты клумбы. При благоустройстве территории не забыли о  75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков  оформили склон в соответствии с тематикой.

Особое настроение пришкольной территории в Синьках

Особое настроение пришкольной территории в Синьках

Особое настроение пришкольной территории в Синьках

Елена КРИШТАЛЬ.

Фото автора.

 
 
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Приятно, когда вокруг много зелени, свежести, цвета. Территория вокруг учреждения образования, как и возле любого другого здания должна быть уютной и комфортной....
 
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