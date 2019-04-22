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Насилие в семье: виды, последствия, помощь

23.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Насилие в семье — умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания.

Одна из главных особенностей домашнего насилия выражается в том, что оно представляет собой повторяющиеся инциденты разных видов насилия (физического, психологического, сексуального и экономического).

Насилие в семье: виды, последствия, помощь

Выделяют несколько форм насилия:

1) физическое насилие — преднамеренное нанесение физических повреждений различной степени тяжести; побои, ограничения в еде и сне, вовлечение в употребление алкоголя и наркотиков и т.п.;

2) сексуальное насилие — преднамеренное манипулирование телом человека как сексуальным объектом; вовлечение в проституцию, порнобизнес и т.п.;

3) психологическое насилие (поведенческое, интеллектуальное, эмоциональное и проч.) — преднамеренное манипулирование человеком (ребенком или взрослым) как объектом, игнорирование его свободы, достоинства, прав, и приводящее к различным деформациям и нарушениям психического развития.

4) экономическое насилие — это контроль над финансовыми и иными ресурсами семьи, выделение жертве денег на «содержание», принуждение к вымогательству, запрет на получение образования и/или трудоустройство, намеренная растрата финансовых средств семьи с целью создания напряженной обстановки.

Именно психологическое насилие является «ядром» насилия, его исходной формой, на основе которого может возникнуть физическое и сексуальное насилие. Психологическое насилие является самой распространенной формой семейного насилия и включает в себя различные формы: угрозы, унижения, оскорбления, чрезмерные требования, чрезмерная критика, ложь, запреты негативное оценивание, фрустрация основных нужд и потребностей, изоляция.

Все эти формы воздействия на человека носят выраженный деструктивный характер и приводят к утрате доверия к себе и миру, беспокойству, тревожности, нарушениям сна и аппетита, депрессии, агрессивности, низкой самооценке. Возрастает склонность к уединению, формируются суицидальные склон- ности и может возникнуть личностная психопатология различной этиологии — наркотические зависимости, булимия, анорексия, соматические и психосоматические заболевания — 6 язва желудка, аллергии, избыточный вес, нервные тики.

Сморгонская ЦРБ. 

 
 
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