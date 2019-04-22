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Порывистый ветер и до +23°С ожидается в Беларуси 24 апреля

23.04.2019 11:26 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Порывистый ветер и до +23°С ожидается в Беларуси 24 апреля
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с, по Брестской и Гродненской областям - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, местами - от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем будет 17-23 градуса тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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