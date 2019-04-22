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В Гродно за организацию неофициального праздника «Казюки» судят Анжелику Борис

23.04.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Гродно началось рассмотрение административного дела в отношении председателя неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис. На нее был составлен административный протокол за проведение несанкционированного массового мероприятия, сообщает незарегистрированная правозащитная организация «Вясна».


Фото: spring96.org

В Гродно в марте традиционно проходит два праздника «Казюки». Одно мероприятие в центре города устраивает официальный Союз поляков, а второй — неофициальная организация. В этом году праздник был организован совместно с Генеральным консульством Польши в Гродно.

Именно за проведение этого мероприятия и был составлен протокол об административной ответственности. При этом неофициальные «Казюки» проходят на закрытой территории.


Фото: spring96.org

Как рассказал правозащитник Виктор Сазонов, поддержать Борис пришло очень много людей. Судья запретил фотосъемку и попросил выйти из зала тех, кому не хватило места.

Анжелика Борис своей вины не признает.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в марте традиционно проходит два праздника «Казюки». Одно мероприятие в центре города устраивает официальный Союз поляков, а второй - неофициальная...
 
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