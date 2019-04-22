В Минске возле «Белой вежи» из автобуса шел дым - приехала пожарная машина

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Машерова задымился автобус. Об этом сообщает пользователь TUT.BY.



Фото: пользователь TUT.BY

Минчанин Андрей заметил дым из автобуса на остановке напротив «Белой вежи», на улице Машерова. Это произошло около 11 утра 23 апреля.

— Это автобус № 26. Он подъехал к остановке и дымил — людей высадили, — рассказал читатель. — Сразу приехала пожарная машина. Открытого огня не было видно.