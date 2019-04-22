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В Минске возле «Белой вежи» из автобуса шел дым - приехала пожарная машина
23.04.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Машерова задымился автобус. Об этом сообщает пользователь TUT.BY.
Минчанин Андрей заметил дым из автобуса на остановке напротив «Белой вежи», на улице Машерова. Это произошло около 11 утра 23 апреля.
— Это автобус № 26. Он подъехал к остановке и дымил — людей высадили, — рассказал читатель. — Сразу приехала пожарная машина. Открытого огня не было видно.
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