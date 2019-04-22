Источник материала: Навiны Палесся



На базе Столинского ГРЦКРОиР состоялось заседание учебно-методического объединения учителей-дефектологов и воспитателей дошкольных групп ЦКРОиР р. п. Речица и аг. Ольшаны по теме «Диагностика и коррекция расстройств аутистического спектра. Детский аутизм — определение, признаки и методы работы с аутичным ребенком».

Руководитель методического объединения, учитель-дефектолог дошкольной группы аг. Ольшаны Рагулина О. П. выступила с докладом «Портрет аутиста (определение, классификация, методы работы)». Учитель-дефектолог ЦКРОиР р. п. Речица Пещур Е. А. познакомила присутствующих с особенностями коррекционной работы с детьми с РАС, осветила вопрос об особенностях построения коррекционно-образовательного процесса для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, а также поделилась своим опытом работы, наглядно продемонстрировав особенности проведения индивидуальных коррекционных занятий с детьми с аутистическими нарушениями.

Воспитатель дошкольной группы р. п. Речица Чикунович Т. Н. выступила с докладом «Работа с родителями аутичного ребёнка. Роль воспитателя в обучении и воспитания детей с аутистическими нарушениями».

В ходе методического диалога воспитатели дошкольной группы специального образования Мазан О. М. и Клочко Т.В. поделились личным опытом в воспитании детей с ранним детским аутизмом.

Во время подведения итогов участники мероприятия поделились своими впечатлениями и пожеланиями, а также отметили важность и актуальность данной темы, ибо ежегодно увеличивается количество детей с расстройствами аутистического спектра, поэтому педагоги должны быть готовы не только принять этих детей, но и оказать им квалифицированную помощь и поддержку.