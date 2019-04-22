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В Верхнедвинске пройдёт «Ярмарка вакансий»

23.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Верхнедвинске пройдёт «Ярмарка вакансий»

Ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!» пройдет 25 апреля.

Управление по труду, занятости и социальной защите Верхнедвинского райисполкома 25 апреля с 10.00 до 13.00 проведет ярмарку вакансий в рамках республиканского единого дня занятости. В ней примут участие представители кадровых служб организаций города и района различных сфер деятельности – промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, торговли и общественного питания и других. На ярмарке ждут граждан, ищущих работу, а также граждан, не занятых в экономике.
Наниматели предложат работу, вакансии для трудоустройства. В ходе прямого общения соискатели получат информацию об организациях и предлагаемой работе, уровне оплаты труда по вакансиям, узнают, какие требования предъявляют руководители к потенциальным кандидатам.
Специалисты службы занятости проинформируют участников ярмарки о возможностях временной занятости, проведут консультации по вопросам организации собственного дела, профессионального обучения безработных.
Как отметила заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Верхнедвинского райисполкома Татьяна Москалёва, в январе-марте зарегистрированы 46 безработных. По данным службы занятости, социально-демографический портрет среднестатистического безработного выглядит так: это мужчина в возрасте 43 лет, имеющий рабочую специальность, опыт трудовой деятельности, уволенный с последнего места работы по соглашению сторон, либо длительно не работающий, желающий трудо-устроиться на постоянную работу по рабочей профессии.
При содействии службы занятости в первом квартале нынешнего года трудоустроен на постоянную работу 21 безработный.
По состоянию на 1 апреля в службу занятости заявлено 175 вакансий, в том числе 90 (51,4%) – для рабочих. Ощущается дефицит квалифицированных рабочих кадров.
Наиболее востребованными профессиями у нанимателей в настоящее время являются: продавец, кондитер, швея, водитель автомобиля. Среди специалистов и служащих постоянным спросом пользуются врачи, педагоги, инженеры, экономисты. В сельской местности востребованы трактористы, операторы машинного доения, животноводы, ветврачи, зоотехники.
Ярмарка вакансий состоится в фойе управления по труду, занятости и социальной защите Верхнедвинского райисполкома по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, д. 1

 
 
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> Ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!» пройдет 25 апреля. Управление по труду, занятости и социальной защите Верхнедвинского райисполкома 25 апреля с 10.00 до 13.00...
 
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