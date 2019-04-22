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Обратите внимание на сохранность велосипедов

23.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Обратите внимание на сохранность велосипедов

В весенне-летний период отмечается значительное увеличение краж велосипедов. Основной причиной совершения данного вида преступлений в большинстве случаев является собственная беспечность граждан.

Сейчас на улицах можно встретить большое разнообразие велосипедов: от самых скромных до многоскоростных спортивных красавцев. Своих «железных коней» велосипедисты оставляют у магазинов, подъездов домов, торговых павильонов, на лестничных пролетах многоквартирных домов. Конечно, это не оставляет равнодушными злоумышленников и подвигает их на совершение кражи.
В целях предупреждения краж велосипедов убедительно просим их владельцев:
— не оставлять велосипеды без присмотра на лестничной площадке, в подвалах, у подъездов, магазинов, административных зданий;
— обратите внимание на наличие камер видеонаблюдения недалеко от места, где оставляйте свой велосипед;
— приобретите блокирующее устройство, препятствующее краже велосипеда, и используйте его при оставлении велосипеда на непродолжительное время. При этом помните, что при оставлении велосипеда на длительное время, такое устройство малоэффективно;
— не пускайте в подъезды жилых домов посторонних граждан;
— оказывайте содействие детям и пожилым людям в транспортировке велосипеда к месту его безопасного хранения;
— проведите маркировку основных частей велосипеда, запишите их номера – это поможет идентифицировать велосипед в случае кражи, нанесите особую метку, запомните «приметы» вашего велосипеда;
— не приобретайте велосипеды у незнакомых лиц при отсутствии документов на него.
В случае кражи незамедлительно обращайтесь в милицию по телефонам 102, 5-32-02.
К. ОДНОПАЛОВ,
ВриОД начальника ООПП
Верхнедвинского РОВД,
подполковник милиции.

 
 
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