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Обратите внимание на сохранность велосипедов
23.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В весенне-летний период отмечается значительное увеличение краж велосипедов. Основной причиной совершения данного вида преступлений в большинстве случаев является собственная беспечность граждан.
Сейчас на улицах можно встретить большое разнообразие велосипедов: от самых скромных до многоскоростных спортивных красавцев. Своих «железных коней» велосипедисты оставляют у магазинов, подъездов домов, торговых павильонов, на лестничных пролетах многоквартирных домов. Конечно, это не оставляет равнодушными злоумышленников и подвигает их на совершение кражи.
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> В весенне-летний период отмечается значительное увеличение краж велосипедов. Основной причиной совершения данного вида преступлений в большинстве случаев...
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