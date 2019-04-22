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Социсследование: молодежь Беларуси предпочитает оригинальные продукты и лекарства

23.04.2019 11:40 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Социсследование: молодежь Беларуси предпочитает оригинальные продукты и лекарства
Во время пресс-конференции

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь предпочитает оригинальные товары контрафакту, особенно это касается продовольственной продукции и лекарств, а также гаджетов. Такие результаты социологического исследования представила сегодня заместитель председателя ассоциации "БелБренд" Валентина Дынич на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Отмечено, что основным группам товаров участники опроса предпочитают оригинал контрафакту. Наиболее критично в отношении этого респонденты относятся к продовольственным товарам и лекарственным средствам. То есть там, где возможны серьезные последствия для здоровья потребителя из-за некачественного товара. Практически все респонденты выбрали в данных категориях оригиналы. Наиболее лояльное отношение к контрафакту респонденты выразили в 101 категории "одежда" и "обувь".

Социсследование "Молодежный бренд" ежегодно проводится Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК ОО "БРСМ" с целью изучения популярности белорусских и зарубежных брендов и производителей в молодежной среде. Отдельный блок вопросов был направлен на изучение отношения молодежи к контрафактной продукции, пиратству и подделкам.

В 2018 году в процессе исследования было опрошено более 1,2 тыс. белорусов от 18 до 32 лет, представляющих основные территориально-экономические зоны Беларуси.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь предпочитает оригинальные товары контрафакту, особенно это касается продовольственной продукции и лекарств, а...
 
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