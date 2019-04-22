11 человек под следствием, главарь в бегах. В Гомеле будут судить группу похитителей удобрений

Источник материала: Tut.by

В Гомеле будут судить организованную группу похитителей минеральных удобрений. Под следствием 11 человек. Организатор схемы — в межгосударственном розыске. Подробности сообщили в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет

Следствие обвиняет директора частного транспортного унитарного предприятия «Автомедон» в том, что в сентябре 2017 года он организовал и возглавил преступную группу, в состав которой вошли делопроизводитель и три водителя «Автомедон» (в том числе сын организатора группы), а также пять водителей «Речицаагрохимсервис» и ведущий агроном-агрохимик ОАО «Жлобинсельхозхимия».

Согласно материалам дела, водители «Речицаагрохимсервис» обвиняются в том, что получали минеральные удобрения для транспортировки в различные сельхозпредприятия Речицкого района. Однако удобрения доставлялись не по адресам назначения, а отвозились в Калинковичи на склад «Автомедон». После чего другие члены группы фасовали похищенные удобрения, оформляли подложные документы для их дальнейшей транспортировки, загружали в грузовые автомобили и в сопровождении руководителя группы или его сына вывозили для реализации в Россию. Часть минеральных удобрений была похищена со склада временного хранения в ОАО «Жлобинсельхозхимия».

Следствие считает, что с сентября 2017 года по апрель 2018 года члены организованной преступной группы похитили минеральные удобрения на сумму более 156 тысяч рублей.

На имущество обвиняемых (дома, грузовые и легковые автомобили, катер, денежные средства) наложен арест.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.