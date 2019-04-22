Вакцинация позволяет ежегодно предотвращать в мире 2-3 млн смертей - ВОЗ

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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оценкам экспертов, вакцинация позволяет ежегодно предотвращать в мире 2-3 млн смертей, сообщил журналистам координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы иногда не задумываемся, живя в относительно эпидемиологически безопасной стране, как на самом деле опасны инфекционные заболевания и к чему они могут приводить. - сказал Вячеслав Граньков. - Ежедневно в мире от кори умирают около 400 человек, от осложнений, вызванных сезонным гриппом, - ежегодно от 300 тыс. до 650 тыс.".

"Из-за миграции населения ни одна страна не защищена от случаев завозной инфекции, которая вакцинопрофилактируема. В 2018 году в Европейском регионе ВОЗ более 82 тыс. человек заболели корью и 72 умерли. Если бы эти люди были привиты, таких тяжелых последствий мы бы не наблюдали, - обратил внимание представитель ВОЗ. - Вакцинация является самой эффективной инвестицией в здравоохранение".

В Беларуси стабильно очень высока доля вакцинированных против абсолютного большинства инфекций, прививки против которых предусмотрены Национальным календарем прививок. Это позволяет сформировать коллективный иммунитет и не допустить распространения очень серьезных инфекций, отметил Вячеслав Граньков. По его словам, календарь постоянно совершенствуется. В зависимости от ситуации, возможностей, научных данных, рекомендаций ВОЗ экспертный совет принимает решение по внесению в него тех или иных изменений.

В этой связи представитель ВОЗ выразил надежду, что в Национальном календаре прививок будет предусмотрена обязательная вакцинация против вируса папилломы человека, которая позволяет предотвратить 90% случаев рака шейки матки.

В Беларуси 24-30 апреля проходит Европейская неделя иммунизации. Ее девиз в этом году "Защитимся вместе: вакцины действуют!". Кампания 2019 года посвящена людям, которые вносят огромный вклад в работу по обеспечению защиты жизни детского и взрослого населения. Речь идет о медицинских работниках, родителях, принимающих решение прививать своих детей, в целом обо всех людях, интересующихся этим вопросом и распространяющих научно обоснованную информацию о прививках. Основной целью недели является информированность населения о важности полноценной иммунизации для здоровья и благополучия людей на протяжении всей жизни.-0-