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В Островце на стройках с высоты упали двое рабочих и получили травмы. Возбуждены уголовные дела
23.04.2019 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи возбудили два уголовных дела по фактам травмирования рабочих на стройках в Островце. Один случай произошел 1 марта, второй — 5 марта,
Так, 1 марта, около 15 часов, на стройплощадке Многофункционального комплекса социально-культурного назначения и творчества молодежи по улице Октябрьской 20-летний каменщик СУ-210 ОАО «Гроднопромстрой» упал с высоты более четырех метров и получил телесные повреждения. Защитных ограждений на объекте не было. Установить их должен был мастер строительных и монтажных работ.
5 марта, около 14 часов 30 минут, на стройплощадке, где возводится здание школы в микрорайоне № 2, упал и получил телесные повреждения 51-летний монтажник УМ-220 ОАО «Гроднопромстрой». Здесь причиной ЧП стало то, что не был произведен демонтаж башенного крана. За эти работы отвечал механик.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
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Следователи возбудили два уголовных дела по фактам травмирования рабочих на стройках в Островце. Один случай произошел первого марта, второй - 5 марта.
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