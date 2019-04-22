|
В столице разыскивают 15-летнего подростка
23.04.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске разыскивают несовершеннолетнего парня. Об этом
Разыскивается без вести пропавший 15-летний минчанин Алексей Геннадьевич Малашко. Он живет на улице Якубова, 70. В 8 утра 22 апреля вышел из дома на учебу, и до сих пор неизвестно, где он находится.
Приметы: на вид 15−16 лет, рост около 160−170 см, плотного телосложения, волосы светлые.
Был одет: куртка серого цвета, клетчатая рубашка, джинсы черного цвета, кроссовки.
Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где находится Алексей, просим сообщить об этом в Ленинское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (044) 576-29-15, 8 (029) 558-35-55 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске разыскивают несовершеннолетнего парня. Об этом сообщает сайт столичной милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)