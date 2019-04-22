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В столице разыскивают 15-летнего подростка

23.04.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают несовершеннолетнего парня. Об этом сообщает сайт столичной милиции.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Разыскивается без вести пропавший 15-летний минчанин Алексей Геннадьевич Малашко. Он живет на улице Якубова, 70. В 8 утра 22 апреля вышел из дома на учебу, и до сих пор неизвестно, где он находится.

Приметы: на вид 15−16 лет, рост около 160−170 см, плотного телосложения, волосы светлые.

Был одет: куртка серого цвета, клетчатая рубашка, джинсы черного цвета, кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где находится Алексей, просим сообщить об этом в Ленинское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (044) 576-29-15, 8 (029) 558-35-55 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разыскивают несовершеннолетнего парня. Об этом сообщает сайт столичной милиции.
 
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