В столице разыскивают 15-летнего подростка

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают несовершеннолетнего парня. Об этом сообщает сайт столичной милиции.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Разыскивается без вести пропавший 15-летний минчанин Алексей Геннадьевич Малашко. Он живет на улице Якубова, 70. В 8 утра 22 апреля вышел из дома на учебу, и до сих пор неизвестно, где он находится.

Приметы: на вид 15−16 лет, рост около 160−170 см, плотного телосложения, волосы светлые.

Был одет: куртка серого цвета, клетчатая рубашка, джинсы черного цвета, кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где находится Алексей, просим сообщить об этом в Ленинское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (044) 576-29-15, 8 (029) 558-35-55 или 102. Конфиденциальность гарантируется.