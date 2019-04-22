«Врачи - не боги, а инфекции бывают очень злые». Медики - о прививках и о тех, кто от них отказывается

Источник материала: Tut.by

Медики рассказали, что в этом году планируют дополнительно привить от кори около 100 тысяч взрослых. Также они объяснили, как работают с антипрививочниками.



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Почему есть смысл дополнительно привиться от кори людям в 18−35 лет?

Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщила, что в этом году в Беларуси дополнительно бесплатно привьют от кори около 100 тысяч взрослых. Такую прививку сделают тем, кто ее не делал в детстве, у кого была всего одна прививка от кори (по правилам для защиты от нее их нужно две). Также прийти на дополнительную бесплатную вакцинацию в поликлинику могут пациенты, которые прошли исследование и узнали, что у них слабый иммунитет против кори.

Специалист сообщила, что сейчас поликлиники получают моновакцину от этой болезни. Ирина Глинская обратила внимание, что особенно есть смысл прийти в поликлинику и в случае необходимости сделать прививку от кори людям в возрасте от 18 до 35 лет.

По ее словам, ее также стоит сделать тем, кто ранее не прививался и едет за границу, особенно в Украину или Грузию.

Напомним, в 2019 году в Беларуси зарегистрировали 45 лабораторно подтвержденных случаев кори. Из них 24 случая — завозные, остальные — связанные с ними. В 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава рассказала, что в Беларуси охват всеми прививками среди детей 97%, среди взрослых — 95%.

— Эти оптимальные охваты позволяют обеспечить предупреждение массового распространения возбудителей инфекционных заболеваний в случае их завоза на нашу территорию, — сказала она.

Ирина Глинская заметила, что охват прививками — это не план, который надо выполнить, а научно обоснованная цифра.

— Очень многие считают, что когда мы говорим об охватах, то это наш некий план, который надо выполнить. Это не некий план. Охват вакцинацией детей не менее 97% — это серьезно научно обоснованная цифра. Если этот охват меньше, то инфекции возвращаются. Если охват 97% и более, а мы контролируем ситуацию, у нас могут быть завозные случаи, единичные, связанные с завозными, но распространения, как мы видим в Украине и ряде стран Европы, не будет.

Как работают с антипрививочниками?

Специалист объяснила, почему сегодня очень серьезно работают с теми, кто от прививок отказывается. Их в том числе приглашают на комиссии специалистов, к заведующим клиниками, чтобы медики могли ответить на все вопросы.

— Мы видим практически каждый день, что по результатам такой работы родители, которые вчера отказывались, сегодня приходят на вакцинацию.

Инна Карабан со своей стороны заметила, что каждый белорус по Закону «О здравоохранении» имеет право сам решить, делать прививку или нет. При этом медики его предупреждают о последствиях в случае отказа от вакцинации. И, несмотря на то что бывают единичные нежелательные реакции на вакцинацию, данных о положительных свойствах вакцин намного больше.

— Отрицательные данные в средствах массовой информации, в том числе интернете, на которые чаще всего кивают люди, отказывающиеся от прививок, не подтверждены научными доказательствами. […] Многие люди не понимают разницы, что такое осложнения, а что такое — реакция на прививку. Хотя мы об этом много говорим, и это разные понятия. Реакции на прививку, как и на любое лекарство, описаны в инструкции по применению. Врач должен предупредить маму ребенка, какие могут быть реакции, чтобы она не волновалась. Это не осложнение, а это нормальное течение поствакцинального процесса. Осложнения тоже прописаны в инструкции по применению. Они редки, но вместе с тем могут быть, потому что никто заранее не знает, как наш организм отреагирует на введение антигена. Но для этого и есть медицинское наблюдение после вакцинации в течение 30 минут.

Что будет, если не привиться?

Наталья Галькевич, доцент кафедры детских инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета рассказала, что ежедневно в инфекционной больнице врачи видят непривитых детей. И они могли туда не попасть, если бы сделали прививку ранее.

— Самое обидное то, что люди не понимают, что, несмотря на развитие медицины в Беларуси и то, что звучит с экранов телевизора о достижениях по поводу трансплантологии различных органов, инфекции — это отдельная сторона вопроса. Мы живем в мире микробов, и кто кого победит — иногда большой вопрос. И надо помнить, что врачи — не боги, а инфекции бывают очень и очень злые.

Она вспомнила случай, когда на консультацию по поводу кашля принесли полуторамесячного малыша. Оказалось, что мама сама начала кашлять за две недели до родов и кашляет до сих пор.

— Обычная инфекция у взрослого два месяца не тянется. Это меня смутило. Малыш лежал и начал кашлять. За 10 секунд он посинел, и на 15-й секунде он у меня на руках дал остановку дыхания. Это был коклюш, который подтвердили и у ребенка, и у мамы. Но это случилось в стенах клиники, где рядом реанимация, и ребенок остался жив. Если бы это с лучилось дома, неизвестно успела бы мама или нет оказать помощь.

Наталья Галькевич рассказала, что случаи коклюша регистрируют не только у маленьких детей, но и детей более старшего возраста и взрослых. И именно старшее поколение является источником инфекции.

— Во всем мире стоит задача защитить детей не только с двух месяцев, когда мы начинаем защиту от большинства инфекций, а еще раньше. Чтобы до начала вакцинации у ребенка были защитные антитела, которые он бы мог получить от мамы. Теперь стоит задача во всем мире, и некоторые страны уже перешли на такую схему вакцинации, когда предлагают прививки от коклюша беременным в третьем триместре, чтобы у них сформировался иммунитет, защитные антитела перешли через плаценту и ребенок родился и дождался даты вакцинации с неплохим уровнем защиты.

Вячеслав Граньков, координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям в Беларуси, подчеркнул, что вакцинация позволяет предотвратить смертность около двух-трех миллионов человек ежегодно. При этом каждый день от кори в мире умирает около 450 человек. В 2018 году в Европе было более 82 тысяч случаев кори. Из них 72 человека умерли.

Он отметил, что стабильно очень высокий уровень охвата прививками в Беларуси — положительный момент. Например, охват третьей дозы вакцины против гепатита В — 98%, в то же время среднеевропейский показатель — 81%. Он сказал, что белорусские результаты — очень хорошие и за ними стоит труд работников системы здравоохранения.