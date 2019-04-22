В Бобруйске из окна выпала 32-летняя женщина

Источник материала: Tut.by

Вечером 22 апреля из окна 9-го этажа общежития ОАО «Белшина» в Бобруйске по улице Ульяновской выпала мать двоих детей.





Наталья Рудяк — одна и последних, кто видел в этот день женщину живой. Встретились они на кухне, куда Лена, по словам соседки, зашла, чтобы сварить пельмени. Кухня общежития находится через стену от блока, в котором проживает супруг погибшей.





— Мы очень хорошо и тепло поговорили, Лена поздравила меня с дочкой, которая родилась в марте. Еще посмеялись, что у нее две девочки, а у меня — два мальчика, теперь вот появилась дочь. Ну, я и пожелала ей, чтобы сына родила, — вспоминает соседка.





Разговор на кухне состоялся, по ее словам, примерно в 16.30, а меньше чем через час Наталье позвонили знакомые и поинтересовались, «что там у вас на девятом этаже происходит».

— Выглянула из окна кухни во двор, а там Лена лежит на асфальте, лицом вниз.





В этот вечер, по словам Натальи Рудяк, ее соседка была в хорошем настроении, хоть и слегка подвыпившая. На самоубийцу Елена не походила — хвасталась, что супруг ее любит очень, постоянно дарит цветы, подарки.

— Я точно не знаю, что у них там в семье произошло, но вместе они уже давно не жили. Девочки — они учатся во втором и в пятом классе — постоянно находились у бабушки, а Лена вроде бы переехала к какому-то мужчине на квартиру.





Наталья Рудяк утверждает, что супруги при этом продолжали общаться, но без конфликтов. Елена в общежитие к Михаилу наведывалась редко.

— Когда она выпала из окна, муж был дома. Вроде бы они сперва вместе курили в туалете, она вышла первая. Когда он зашел в комнату, то лишь увидел, как в окне ее пятки сверкнули.





Версии о несчастном случае придерживаются и в администрации общежития — говорят, дети на улице были свидетелями трагедии и рассказали, что падающая женщина пыталась хвататься за веревки для белья.





В УСК по Могилевской области случившееся пока не комментируют. По факту гибели женщины проводится проверка.