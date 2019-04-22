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Причины сердечно-сосудистых заболеваний

23.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Малоподвижный образ жизни:

     Для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы человек должен вести подвижный образ жизни, проходить ежедневно 6 км. Жители сельской местности эту норму выполняют, а вот городские люди ленятся пройти пешком даже 1-2 автобусные остановки или это у них просто нет времени. Мы постоянно куда-то опаздываем, спешим, а ведь неторопливая ходьба положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

       Каждому человеку хорошо известно, что если сосуды не тренировать, то они слабеют. В сердце и кровеносных сосудах тоже есть мышечная ткань, которая нуждается в регулярных тренировках, как и все остальные мышцы в организме. Тренировка сосудов заключается в их сужении и расширении. Для этого хорошо подходят контрастные процедуры: душ, баня, сауна, когда температура резко меняется с высокой на низкую. Такие контрасты снижают риск заболеваний гриппом, ангиной, которые часто дают осложнения на сердечную мышцу.

       Мало того, малоподвижный образ жизни является причиной ожирения, а ожирение неизбежно ведет к сердечной недостаточности, гипертонии, атеросклерозу. Все эти сердечно-сосудистые заболевания лечит физкультура.

Нервно-психические нагрузки:

       С уменьшением физических нагрузок у современных людей возросли нервно-психологические нагрузки. Из-за преобладающего количества негативной информации, нервная система человека перегружается, что вызывает изменения кровообращения, т.к. сердечно-сосудистая и нервная системы взаимосвязаны.

       Организм человека так устроен, что нервное напряжение снимается повышением физической активности. Но ели этот баланс нарушается, то развиваются сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, атеросклероз, сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт миокарда и др.

Профилактика ССЗ:

- физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, лыжные прогулки, плавание и другие физические нагрузки, доставляющие удовольствие вам;

- закаливающие процедуры: контрастный душ, баня, сауна, обливание холодной водой и т. п.;

- доброжелательное отношение к людям: к своим домашним, учиться прощать и забывать обиды, смехотерапия;

- полноценный сон, не менее 8 часов в сутки, отдых в течение дня;

- питание: не увлекаться жирной, острой и соленой пищей. Употребление большого количества жиров, сахара и соли приводит к ожирению, нарушает эластичность сосудов и кровоток;

- избегать употребления алкоголя и табака;

- регулярный профилактический осмотр у кардиолога или участкового врача.

                     Берегите себя и ведите здоровый образ жизни!

 

Врач-валеолог

Борисовской ЦРБ                                                          

И.И. Коновалова

 
 
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В настоящее время, сердечно-сосудистые заболевания, являются такими же серьезными и опасными, как онкологические заболевания.
 
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