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«Чтобы возвращаться через красивый тамбур». Минчанин сделал ремонт в подъезде за 3,5 тысячи долларов
23.04.2019 14:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин устал от унылого вида на своем этаже в подъезде и решил кардинально преобразить его. Как изменился тамбур и во сколько это обошлось соседям, житель дома рассказал TUT.BY.
Артем — предприниматель в сфере экологии. Мужчина живет в доме на Немиге, 10, около 25 лет. Пару лет назад ему надоел внешний вид тамбура и зоны возле лифта в подъезде — и он решил сделать ремонт.
— Все-таки мы сорок часов в году проводим в этом месте — это достаточно ценное время. Это время надо проводить с какой-то эмоцией — чтобы возвращаться домой через красивый, эстетичный вестибюль и тамбур.
Мужчина говорит, что последний раз ремонтировали подъезд 10 или 15 лет назад. Ремонт был «скучный», а местами, по словам Артема, некачественный.
— Стены были в трещинах, на них как гирлянды висели провода, окна были в ужасном состоянии. В прилифтовой зоне еще стояли стеклоблоки.
Чтобы самому сделать ремонт, мужчине понадобилось собрать подписи жильцов подъезда. Нужно, чтобы «за» расписался 51% жителей. Документы с подписями Артем передал в ЖРЭО, там дали добро на ремонт.
Не все соседи на этаже смогли финансово поддержать идею Артема. На этаже пять квартир, четыре согласились оплатить работы, но только в тамбуре. В итоге жильцы на 80% покрыли расходы на ремонт тамбура, 20% взял на себя Артем. За свои деньги мужчина отремонтировал площадку у лифта.
— Поменял двери, заказал художественную роспись, заменил окна, положил плитку. В тамбуре сделали навесной потолок, светодиодное освещение с датчиками, повесили картину, прошпаклевали и покрасили стены. Для ремонта нанимал рабочих, заключал с ними договор подряда. Работало три бригады.
Навести порядок в тамбуре стоило 2500 рублей, по 500 рублей с квартиры.
Вместе с ремонтом тамбуров привести в порядок подъезд обошлось в 7500 рублей.
— Я подумал, что это инвестиция, большой бонус, если будешь продавать или сдавать квартиру. Да и просто радует глаз. Если выплаты растянуть на несколько лет, то не будет казаться, что ремонт — это накладно. Я стремлюсь, чтобы деньги были средством для достижения различных целей, в том числе и благотворительных. Красота спасет мир, — говорит Артем и добавляет, что о ремонте для всего подъезда уже заговорили и другие соседи.
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«Чтобы возвращаться через красивый тамбур». Минчанин сделал ремонт в подъезде за 3,5 тысячи долларов
Минчанин устал от унылого вида своего этажа в подъезде и решил преобразить его. Большую часть денег он вложил в ремонт сам
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