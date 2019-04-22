«Чтобы возвращаться через красивый тамбур». Минчанин сделал ремонт в подъезде за 3,5 тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

Минчанин устал от унылого вида на своем этаже в подъезде и решил кардинально преобразить его. Как изменился тамбур и во сколько это обошлось соседям, житель дома рассказал TUT.BY.



Фото: читатель Артем

Артем — предприниматель в сфере экологии. Мужчина живет в доме на Немиге, 10, около 25 лет. Пару лет назад ему надоел внешний вид тамбура и зоны возле лифта в подъезде — и он решил сделать ремонт.

— Все-таки мы сорок часов в году проводим в этом месте — это достаточно ценное время. Это время надо проводить с какой-то эмоцией — чтобы возвращаться домой через красивый, эстетичный вестибюль и тамбур.

Мужчина говорит, что последний раз ремонтировали подъезд 10 или 15 лет назад. Ремонт был «скучный», а местами, по словам Артема, некачественный.



Подъезд до ремонта





Фото: читатель Артем

— Стены были в трещинах, на них как гирлянды висели провода, окна были в ужасном состоянии. В прилифтовой зоне еще стояли стеклоблоки.

Чтобы самому сделать ремонт, мужчине понадобилось собрать подписи жильцов подъезда. Нужно, чтобы «за» расписался 51% жителей. Документы с подписями Артем передал в ЖРЭО, там дали добро на ремонт.

Не все соседи на этаже смогли финансово поддержать идею Артема. На этаже пять квартир, четыре согласились оплатить работы, но только в тамбуре. В итоге жильцы на 80% покрыли расходы на ремонт тамбура, 20% взял на себя Артем. За свои деньги мужчина отремонтировал площадку у лифта.



Так выглядит тамбур возле квартир

А это зона у лифта





— Поменял двери, заказал художественную роспись, заменил окна, положил плитку. В тамбуре сделали навесной потолок, светодиодное освещение с датчиками, повесили картину, прошпаклевали и покрасили стены. Для ремонта нанимал рабочих, заключал с ними договор подряда. Работало три бригады.

Навести порядок в тамбуре стоило 2500 рублей, по 500 рублей с квартиры.

Полная смета по зоне у лифтов, которую Артем отремонтировал сам (цены указывал в долларах) 1) Замена входной двери в тамбур (дверная группа) и двух окон — 1110 долларов 2) Укладка плитки и плинтуса в помещении общего пользования — 682 доллара. 3) Два защитных экрана на чугунные батареи — 80 долларов. 4) Кашпо с растением и грунтом — 85 долларов. 5) Художественная роспись на стене — 400 долларов. 6) Картина в тамбуре — 47 долларов. 7) Датчики противопожарные, три штуки — 17 долларов. 8) Два светильника и светодиодные лампочки в помещении общего пользования — 27 долларов. 9) Два выключателя в тамбур и датчик на движение — 21 долларов. Итого: 2469 долларов — порядка 5 тысяч рублей, по курсу на апрель 2019 года.

Вместе с ремонтом тамбуров привести в порядок подъезд обошлось в 7500 рублей.

— Я подумал, что это инвестиция, большой бонус, если будешь продавать или сдавать квартиру. Да и просто радует глаз. Если выплаты растянуть на несколько лет, то не будет казаться, что ремонт — это накладно. Я стремлюсь, чтобы деньги были средством для достижения различных целей, в том числе и благотворительных. Красота спасет мир, — говорит Артем и добавляет, что о ремонте для всего подъезда уже заговорили и другие соседи.

Вы сами сделали ремонт в подъезде, без помощи ЖКХ? Довольны тем, что получилось, и можете похвастаться в фотографиях? Напишите нам на minsk@tutby.com.