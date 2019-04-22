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На среду в Гродненской области из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности
23.04.2019 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 24 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности на Гродненщине из-за сильного ветра, сообщает Белгидромет Минприроды.
Утром и днем в среду в Гродненской области ожидается усиление южно-восточного ветра порывами до 12−20 м/с.
Если бы не ветер, то погода в Гродно и области была бы комфортной — будет ясно и тепло. Температура воздуха днем прогреется до +19°С.
Сильный ветер в регионе будет в четверг и пятницу.
Оранжевый уровень опасности на 24 апреля объявлен и в Брестской области.
При сильном ветре:
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Утром и днем в среду в Гродненской области ожидается усиление южно-восточного ветра порывами до 12−20 м/с. Если бы не ветер, то погода в Гродно и области была бы...
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