На среду в Гродненской области из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На 24 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности на Гродненщине из-за сильного ветра, сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Утром и днем в среду в Гродненской области ожидается усиление южно-восточного ветра порывами до 12−20 м/с.

Если бы не ветер, то погода в Гродно и области была бы комфортной — будет ясно и тепло. Температура воздуха днем прогреется до +19°С.

Сильный ветер в регионе будет в четверг и пятницу.

Оранжевый уровень опасности на 24 апреля объявлен и в Брестской области.

При сильном ветре:

необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину лучше поставить в гараж, а если гаража нет, авто следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

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