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Замгендиректору «Белшины» вынесли приговор за взятки и мошенничество

23.04.2019 14:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Могилева вынес приговор заместителю гендиректора ОАО «Белшина». Михаила Коноплицкого признали виновным в получении взяток и в мошенничестве.


Фото: пресс-служба МВД

Михаила Коноплицкого задержали в апреле 2018 года в Могилеве с поличным. Он получал взятку в размере 30 тысяч рублей от директора строительной организации. За это замгендиректора по капитальному строительству должен был заключить договор подряда с этой фирмой на производство демонтажных и строительных работ в ближайшее время и в будущем.

В отношении Коноплицкого возбудили уголовное дело за получение взятки. После было установлено, что эпизодов взяточничества было пять, а общая сумма взяток составила более 64 тысяч рублей.

Один из эпизодов получения взятки суд переквалифицировал на ст. 209, то есть мошенничество, пояснила TUT.BY старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

В итоге Коноплицкого признали виновным и приговорили к 7 годам колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Могилев
 
 
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Михаила Коноплицкого задержали с поличным в апреле 2018 года при получении взятки в размере 30 тыс. рублей.
 
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