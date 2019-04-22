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Замгендиректору «Белшины» вынесли приговор за взятки и мошенничество
23.04.2019 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Могилева вынес приговор заместителю гендиректора ОАО «Белшина». Михаила Коноплицкого признали виновным в получении взяток и в мошенничестве.
Михаила Коноплицкого
В отношении Коноплицкого возбудили уголовное дело за получение взятки. После было установлено, что эпизодов взяточничества было пять, а общая сумма взяток составила более 64 тысяч рублей.
Один из эпизодов получения взятки суд переквалифицировал на ст. 209, то есть мошенничество, пояснила TUT.BY старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.
В итоге Коноплицкого признали виновным и приговорили к 7 годам колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Михаила Коноплицкого задержали с поличным в апреле 2018 года при получении взятки в размере 30 тыс. рублей.
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