Медики - за то, чтобы в Беларуси обязательно прививали от вызывающего рак шейки матки вируса

Источник материала: Tut.by

Медики говорят о необходимости национальной вакцинации от вируса папилломы человека. Этот вирус в числе прочего считается частой причиной развития рака шейки матки. Сегодня в Беларуси такую прививку можно сделать в некоторых клиниках и платно.



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Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, рассказала, что в плане работы с Национальным календарем профилактических прививок в Беларуси идут общемировым путем. Во-первых, стараются переходить к комбинированным вакцинам, во-вторых — вносят в календарь новые прививки. В Национальный календарь вносятся обязательные прививки, которые делают бесплатно.

— Календарь постоянно совершенствуется. Последовательно мы идем к тому, чтобы перечень инфекционных заболеваний, против которых мы можем защитить, увеличивался. Таким путем идет не только наша страна, но и другие. В прошлом году мы перешли от вакцинации только отдельных контингентов риска к вакцинации всех деток против гемофильной инфекции. Это очень серьезный шаг вперед, потому что всех деток мы теперь можем защитить от тяжелых проявлений гемофильной инфекции. Это менингит, менингоэнцефалит, септицемия, вызванная этим возбудителем, и ряд неинвазивных форм гемофильной инфекции. Это отиты, синуситы, — сказала она во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Специалист рассказала, что сейчас стараются переходить на комбинированные вакцины, чтобы сократить число инъекций. То есть за один сеанс делают прививку от большого количества заболеваний.

— Это серьезный в плане иммунизации эффект для родителей. Когда малышу вводят прививку, возникает болевой синдром, малыш плачет — и это уже в какой-то мере настораживает родителей. А в случае с комбинированными вакцинациями количество инъекций меньше.

Национальный календарь основных профилактических прививок в Беларуси Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки Группы физических лиц и сроки проведения профилактических прививок Вирусный гепатит B Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев Туберкулез Новорожденные на 3−5-й день жизни Пневмококковая инфекция Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев, имеющие сопутствующие заболевания или состояния, и дети других возрастов до достижения ими возраста 5 лет, имеющие сопутствующие заболевания или состояния. Под сопутствующими заболеваниями подразумеваются иммунодефицитные состояния, рецидивирующий острый гнойный средний отит (более трех эпизодов в течение года), рецидивирующие пневмонии, бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей, пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения, наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции, сахарный диабет, бронхиальная астма. Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев Гемофильная инфекция Дети, ранее не получившие прививки против гемофильной инфекции, до достижения ими возраста 5 лет, имеющие сопутствующие заболевания или состояния (хронический гепатит, цирроз печени, хронические заболевания почек, сердца и легких, иммунодефицитные состояния, муковисцидоз). Дифтерия, столбняк, коклюш Дети в возрасте 18 месяцев Полиомиелит Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет Корь, эпидемический паротит, краснуха Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет Дифтерия и столбняк Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет Дифтерия Дети в возрасте 11 лет Грипп Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, лица с иммуносупрессией, лица в возрасте старше 65 лет, беременные, медицинские, фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.

Со своей стороны, Наталья Галькевич, доцент кафедры детских инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, отметила, что ей как доктору хотелось бы, чтобы наш календарь профилактических прививок был шире.

— Страны, которые раньше ввели вакцинацию против вируса папилломы человека, в январе 2019 года рапортовали практически об исчезновении онкологии женской половой сферы. А по Беларуси самый актуальный возраст этого заболевания — 40−44 года, — заметила она.

Вячеслав Граньков, координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям в Беларуси также выступает за то, чтобы в национальном календаре появилась обязательная прививка от вируса папилломы человека.

— Мы бы очень хотели, чтобы в Беларуси появилась обязательная вакцинация против вируса папилломы человека, которая в 90% случаев позволяет предотвратить рак шейки матки. Я уверен, что в ближайшие годы и эта вакцина появится как обязательная в календаре наших прививок, — заметил он.

Как правило, от вируса папилломы человека вакцинируют девочек до начала половой жизни.