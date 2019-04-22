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Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе Пинске

23.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе ПинскеКак сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов, в Пинске и районе 25 апреля в рамках республиканского правового приема граждан инспекторами труда Федерации профсоюзов Беларуси любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

Для жителей Пинского района прием проведет Алина Александровна Гумен (Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса) 25 апреля с 11.00 до 13.00 в филиале «Передвижная механизированная колонна № 58» ОАО «Пинскводстрой» по адресу: д. Пинковичи, ул. Березовая, 3.

Городских жителей Алина Александровна Гумен выслушает в тот же день, 25 апреля, с 13.30 до 15.30 в диспансере спортивной медицины по адресу: г. Пинск, ул. Ленина, 45.

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