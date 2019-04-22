По-настоящему летняя погода придёт в Пинск к выходным

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за истекшие сутки в Пинске и районе средняя температура воздуха составила +12°С, что на 2 градуса выше средних многолетних значений. Температура воды в реках Пина и Припять по состоянию на 8 часов утра составляла 11ºС.

Пинские синоптики однако предупредили об усилении ветра в утренние и дневные часы 24 апреля. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°С, местами 0…+2°С, днем +17…+22°С.

В последующие сутки характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+1°С, местами +1…+4°С, днем +20…+25°С.

В пятницу 26 апреля ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°С, местами до +5°С, днем +22…+27°С.