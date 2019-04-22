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Беларусь требует от Украины выдачи экс-тренера СБУ из Гомеля. Дома его разыскивают за мошенничество

23.04.2019 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы Беларуси обратились к властям Украины с требованием выдать жителя Гомеля, которого ищут с июля 2015 года по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщает Радио "Свобода".

Подозреваемый был задержан в Киевской области в декабре прошлого года. С 18 декабря до 15 февраля находился под арестом, но затем на время экстрадиционной проверки, которую проводит прокуратура Киевской области, был освобожден судом под домашний арест. При изменении меры пресечения судья учел, что белорус с середины 2014 года проживал на территории Украины, тренировал сотрудников Службы безопасности Украины и занимался обменом пленных в Мариуполе, а также то, что его сожительница сейчас беременна и имеет проблемы со здоровьем.

По словам адвокатов, гомельчанин обратился в миграционные органы за статусом беженца, так как в Беларуси его преследуют за религиозные и политические убеждения, в том числе и в связи с тем, что он исповедует ислам.

В февраля 2017 года Следственный комитет Гомельской области предъявил ему обвинение в краже и мошенничестве, а также завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

 
Теги: Гомель
 
 
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Правоохранительные органы Беларуси обратились к властям Украины с требованием выдать жителя Гомеля, которого ищут с июля 2015 года по подозрению в мошенничестве в...
 
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