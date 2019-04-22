Родители жалуются на клопов в санатории. Администрация: «Дети приезжают разные, кто-то завез»

Источник материала: Tut.by

У жительницы Витебска Натальи Спиридович — четверо детей. В начале апреля три старшие дочки поехали в санаторий «Росинка» в Миорском районе. А на прошлой неделе сообщили: «Мама, у нас тут клопы». В администрации санатория поясняют, узнав о насекомых, они тут же обратились в санстанцию. Специалисты, говорят, провели дезинфекцию.



Этих насекомых дети видели в комнате. Фото в редакцию прислала Татьяна.

В санаторий дети Натальи поехали на 20 дней. До этого они тут были трижды — и никогда никаких проблем.

— А тут в середине прошлой недели звонок: «Мама, у нас клопы покусали девочку», — вспоминает тот разговор Наталья. — Я говорю, как так? А они: «Не знаем, никто ничего не объясняет. Девочек из той комнаты переселили, помещение закрыли, сказали на ремонт».

Ближе к недавним выходным красные пятна появились и у одной из дочек Натальи. В санатории, продолжает собеседница, дочке пояснили, что это аллергия. В пятницу мама пробовала набрать специалистов, но дозвониться не получилось. Говорит, то трубку никто не снимал, то обед.

Видео в редакцию прислала Наталья Спиридович. По словам женщины, этих насекомых дети засняли в одной из комнат:

— Я с детьми постоянно на связи, когда они мне прислали фото, где у дочки на руках красные пятна, сразу подумала: это комары, потом вспомнила про клопов, — продолжает Наталья. — Попросила, чтобы они отодвинули кровати и осмотрели пол. В одной из комнат под плинтусами и кроватями дети нашли насекомых. Все засняли и прислали мне.

— Вы перезванивали в санаторий на следующий день?

— Нет, были выходные. Да и что они мне скажут? Тоже, что и детям: клопов у нас нет, ребята все придумали, — отвечает Наталья.

В то же время, продолжает женщина, она набирала Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там ей ответили, насекомые в «Росинке» были и раньше, но те помещения обрабатывали.

— Говорю, вы же понимаете, что провести обработку только в нескольких комнатах недостаточно, — пересказывает ту беседу Наталья. — После чего специалист сменила тему и поинтересовалась, забрала ли я детей из санатория, узнав о насекомых. Нет, ответила я, не забрала, нет такой возможности. Я в декрете, чтобы за ними выехать мне нужно, собрать малыша и на перекладных добираться до «Росинки» с коляской. Но, если это необходимо, я готова поехать и забрать. Но разве в этом суть проблемы?

«После того, как комнату помыли и сменили постель, дети остались там ночевать»

О том, что в санатории видели насекомых, похожих на клопов, подтверждает и еще одна мама — Татьяна. Женщине об этом рассказала дочь, которая также отдыхает в «Росинке».



По словам мам, дети жаловались, что после укусов насекомых на коже появились красные пятна. Фото в редакцию прислала Татьяна.

— По словам дочки, в их крыле клопов видели в одной комнате, в соседнем — в двух, — говорит собеседница. — В понедельник к ним приезжала санстанция. В комнатах с клопами вымыли полы и поменяли постельное. Но разве так с ними борются? Я сама работаю в общежитии. Спросила у коллег, как быть в такой ситуации. Мне пояснили: нужно делать дезинфекцию. Причем, не только там, где нашли клопов, но и в соседних помещениях, куда они могли забежать или «добраться» на одежде отдыхающих.

Дочь Натальи Спиридович как раз живет в одной из этих комнат. Мама утверждает, после того, как комнату помыли и сменили постель, дети остались там ночевать.

— На утро девочки снова нашли клопа, — описывает ситуацию собеседница.

В комнате у Татьяниной дочки клопов нет, но мама уговаривает девочку поехать домой.

— Дочка говорит, что не хочет расставаться с ребятами, с которыми подружилась в санатории, — рассказывает женщина. — А еще в «Росинке» ей очень нравятся воспитатели. Я же переживаю, если санстанция должным образом не обработает комнаты, насекомые могут распространиться по всему этажу или «приехать» с детьми домой.

«Как только мы об этом узнали, тут же обратились в санстанцию»

В администрации «Росинки» не скрывают: действительно в санатории появились клопы.



Мамы утверждают: красные пятна у ребенка из-за укусов насекомых. Фото в редакцию прислала Татьяна.

— Нам об этом сообщили на выходных, — поясняет один из представителей администрации. — Дети приезжают разные, кто-то завез. Как только мы об этом узнали, тут же обратились в санстанцию. Вчера и сегодня в санатории работали и работают специалисты санстанции. Укусы детям обработали.

— Мамы говорят, что обработка заключается лишь в том, что комнаты помыли и сменили постельное.

— Это неправда. Помещения, где видели клопов, обрабатывают дезинфицирующими средствами.

— Вы не планируете возвращать детей домой?

— Делать это необязательно, — отвечает собеседник. — Из комнат, где были клопы, мы переселили детей в чистые. А в тех помещениях проводим обработку.

По словам главврача Миорской РЦГЭ Галины Федукович, в понедельник к ним обратился директор санатория «Росинка», сообщил о ситуации с насекомыми.

— От них подана заявка на дезинфекцию, — поясняет ситуацию Галина Федукович. — Вчера наши специалисты выезжали, обследовали «Росинку». Выявили у детей укусы. На сегодня мы с коллегами из областного центра гигиены и эпидемиологии принимаем все меры, чтобы отрегулировать эту ситуацию.

— Мамы говорят, что вчерашняя обработка заключалась лишь в том, что комнаты помыли и сменили постельное.

— Наши работники провели дезинфекционные мероприятия и обрабатывали помещения, — отвечает собеседница. — Постельное должны были обязательно сменить. А полы помыли, потому что у них была уборка.

Галина Федукович объясняет, чтобы решить проблему с насекомыми, нужен не один день. Дезинфекция будет проводиться и на выходных. Чуть позже, во время пересменки, «будут приняты более глобальные меры».

Из родителей, говорит специалист, к ним по «Росинке» никто не обращался. Находиться в санатории, уточняет она, детям безопасно.