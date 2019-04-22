|
Оранжевый уровень опасности по Брестской области объявлен на среду
23.04.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром и днем 24 апреля по Брестской объявлен оранжевый уровень опасности,
По области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15−20 м/с,
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15−20 м/с.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)