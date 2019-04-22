Оранжевый уровень опасности по Брестской области объявлен на среду

Источник материала: Tut.by

Утром и днем 24 апреля по Брестской объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает pogoda.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15−20 м/с, передает Белгидромет.

По шкале Бофорта , которая используется для приближенной оценки силы ветра по его воздействию на наземные предметы, при скорости от 17,7 до 20,2 м/с ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно.