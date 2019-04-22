ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реформа страхования и выплат - в Беларуси готовят допмеры по безопасным условиям труда

23.04.2019 15:55 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Реформа страхования и выплат - в Беларуси готовят допмеры по безопасным условиям труда
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты подготовило комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда. Об этом шла речь сегодня на заседании Президиума Совмина, где рассматривалась проблема производственного травматизма с тяжелыми последствиями и обеспечение пожарной и промышленной безопасности в организациях, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственными органами и организациями должны быть выработаны действенные меры, позволяющие обеспечить безусловное соблюдение требований по охране труда с применением строгих мер ответственности. В соответствии с поручением главы государства Минтруда и соцзащиты подготовлен комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда", - отметил премьер-министр Сергей Румас.

Предлагаемые новшества представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. "Главное направление - сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя - это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков", - сказала журналистам Ирина Костевич.

Предлагается также скорректировать механизмы льгот и надбавок к страховым тарифам, пересмотреть страховые выплаты при получении травм на производстве, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. "Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховых выплат, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении", - добавила министр.

Причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста уровня производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших - на 29 человек, тяжело травмированных - на 107 человек, получивших другие травмы - на 195 человек).

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты подготовило комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда. Об этом шла...
 
Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности по Брестской области объявлен на среду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика