Реформа страхования и выплат - в Беларуси готовят допмеры по безопасным условиям труда

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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты подготовило комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда. Об этом шла речь сегодня на заседании Президиума Совмина, где рассматривалась проблема производственного травматизма с тяжелыми последствиями и обеспечение пожарной и промышленной безопасности в организациях, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственными органами и организациями должны быть выработаны действенные меры, позволяющие обеспечить безусловное соблюдение требований по охране труда с применением строгих мер ответственности. В соответствии с поручением главы государства Минтруда и соцзащиты подготовлен комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда", - отметил премьер-министр Сергей Румас.

Предлагаемые новшества представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. "Главное направление - сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя - это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков", - сказала журналистам Ирина Костевич.

Предлагается также скорректировать механизмы льгот и надбавок к страховым тарифам, пересмотреть страховые выплаты при получении травм на производстве, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. "Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховых выплат, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении", - добавила министр.

Причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста уровня производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших - на 29 человек, тяжело травмированных - на 107 человек, получивших другие травмы - на 195 человек).

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