Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





26 апреля Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Колес меньше — опасности больше!», посвященный профилактике дорожных происшествий с участием мотоциклистов, велосипедистов, скутеристов: с приходом весны и первого тепла они довольно массово заполняют дороги городов и сел. Жажда скорости, недостаточные навыки вождения, низкий уровень дисциплинированности мотоциклистов, неисправное состояние мотосредства зачастую приводят к беде.

С начала года на территории Витебской области зарегистрировано 2 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 2 человека получили ранения. Один из участников дорожного движения управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает: участвовать в дорожном движении на мотоцикле разрешается с 16-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории «А». За управление мотоциклом, не имея права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин.

Мотоцикл должен быть зарегистрирован в Госавтоинспекции, технически исправен. За управление мотоциклом, не зарегистрированном в установленном порядке и не прошедшем государственного технического осмотра, предусмотрен штраф в размер до 2 базовых величин.

Управлять мотоциклом необходимо в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без него, двигаться с постоянно включенным ближним светом фар. За управление мотоциклом либо перевозку пассажиров без мотошлемов или с не застегнутыми мотошлемами предусмотрен штраф до 1 базовой величины. Желательно иметь специальную экипировку, позволяющую избежать телесных повреждений при падении с мотоцикла.

ГАИ призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения: обязательному использованию мотошлемов, регистрации мотоциклов в установленном порядке и прохождению ими государственного технического осмотра. Недопустимо управлять мотоциклом, не имея водительского удостоверения категории «А».

Евгений МАЛАХЕВИЧ, ст.инспектор ОГАИ Дубровенского РОВД, ст лейтенант милиции