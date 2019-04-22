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Колес меньше — опасности больше

23.04.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Колес меньше — опасности больше

26 апреля Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Колес меньше — опасности больше!», посвященный профилактике дорожных происшествий с участием мотоциклистов, велосипедистов, скутеристов: с приходом весны и первого тепла они довольно массово заполняют дороги городов и сел. Жажда скорости, недостаточные навыки вождения, низкий уровень дисциплинированности мотоциклистов, неисправное состояние мотосредства зачастую приводят к беде.
С начала года на территории Витебской области зарегистрировано 2 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 2 человека получили ранения. Один из участников дорожного движения управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с этим Госавтоинспекция напоминает: участвовать в дорожном движении на мотоцикле разрешается с 16-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории «А». За управление мотоциклом, не имея права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин.
Мотоцикл должен быть зарегистрирован в Госавтоинспекции, технически исправен. За управление мотоциклом, не зарегистрированном в установленном порядке и не прошедшем государственного технического осмотра, предусмотрен штраф в размер до 2 базовых величин.
Управлять мотоциклом необходимо в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без него, двигаться с постоянно включенным ближним светом фар. За управление мотоциклом либо перевозку пассажиров без мотошлемов или с не застегнутыми мотошлемами предусмотрен штраф до 1 базовой величины. Желательно иметь специальную экипировку, позволяющую избежать телесных повреждений при падении с мотоцикла.
ГАИ призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения: обязательному использованию мотошлемов, регистрации мотоциклов в установленном порядке и прохождению ими государственного технического осмотра. Недопустимо управлять мотоциклом, не имея водительского удостоверения категории «А».
Евгений МАЛАХЕВИЧ, ст.инспектор ОГАИ Дубровенского РОВД, ст лейтенант милиции

 
 
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26 апреля Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Колес меньше — опасности больше!», посвященный профилактике...
 
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