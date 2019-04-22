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МВД и СК прокомментировали прослушку главреда TUT.BY, о которой стало известно после «дела БЕЛТА»
23.04.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД, заявил, что его сотрудники не прослушивали главреда TUT.BY Марину Золотову и журналистов портала, хотя в
Сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре редактор TUT.BY попросил представителей СК и МВД ответить на несколько вопросов, касающихся расследования «дела БЕЛТА».
— На суде стало известно, что главного редактора Марину Золотову прослушивали сотрудники управления «К» МВД 19 марта 2018 года — за два месяца до подачи заявления БЕЛТА в правоохранительные органы. На каком основании? Значит ли это, что всех редакторов и журналистов в стране прослушивают?
— Эти вопросы рассматривались в ходе закрытого судебного заседания, и Золотова должна была ответить на этот вопрос. Мои сотрудники ни в коем случае не прослушивали Золотову в те даты, которые были озвучены вами. И ни в коем случае не прослушивали других сотрудников TUT.BY, — ответил Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД.
— Вадим Викторович, это не правда. Я была на закрытом заседании, и там не было ответа на этот вопрос. Речь идет о прослушке Золотовой и Калтыгиной (редактора TUT.BY) 19 марта 2018 года, которая позже была опубликована в госСМИ.
— Это всего лишь документ, который находится в материалах, а всю предысторию и все вопросы, ответы на которые вы хотите услышать, вы должны адресовать самой Золотовой, — заявил Устинович.
Стоит отметить, что в материалах уголовного дела не было никакого обоснования прослушки телефонного разговора главреда TUT.BY.
Сергей Гамко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления центрального аппарата СК (именно это управление занималось «делом БЕЛТА») не стал отрицать, что Марину Золотову действительно прослушивали.
— В поступивших к нам для дачи правовой оценки материалах, в которых содержались поводы и законные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела, имелся разговор, которому была дана оценка как органом преследования, так и судом. Нарушений УПК при проведении соответствующего мероприятия не было, — прокомментировал Гамко.
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Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД, заявил, что его сотрудники не прослушивали главреда TUT.BY и...
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