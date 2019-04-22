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МВД и СК прокомментировали прослушку главреда TUT.BY, о которой стало известно после «дела БЕЛТА»

23.04.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД, заявил, что его сотрудники не прослушивали главреда TUT.BY Марину Золотову и журналистов портала, хотя в материалах «дела БЕЛТА» содержатся данные о прослушке телефонного разговора.


Марина Золотова. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре редактор TUT.BY попросил представителей СК и МВД ответить на несколько вопросов, касающихся расследования «дела БЕЛТА».

— На суде стало известно, что главного редактора Марину Золотову прослушивали сотрудники управления «К» МВД 19 марта 2018 года — за два месяца до подачи заявления БЕЛТА в правоохранительные органы. На каком основании? Значит ли это, что всех редакторов и журналистов в стране прослушивают?

— Эти вопросы рассматривались в ходе закрытого судебного заседания, и Золотова должна была ответить на этот вопрос. Мои сотрудники ни в коем случае не прослушивали Золотову в те даты, которые были озвучены вами. И ни в коем случае не прослушивали других сотрудников TUT.BY, — ответил Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД.

— Вадим Викторович, это не правда. Я была на закрытом заседании, и там не было ответа на этот вопрос. Речь идет о прослушке Золотовой и Калтыгиной (редактора TUT.BY) 19 марта 2018 года, которая позже была опубликована в госСМИ.

— Это всего лишь документ, который находится в материалах, а всю предысторию и все вопросы, ответы на которые вы хотите услышать, вы должны адресовать самой Золотовой, — заявил Устинович.

Стоит отметить, что в материалах уголовного дела не было никакого обоснования прослушки телефонного разговора главреда TUT.BY.

Сергей Гамко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления центрального аппарата СК (именно это управление занималось «делом БЕЛТА») не стал отрицать, что Марину Золотову действительно прослушивали.

— В поступивших к нам для дачи правовой оценки материалах, в которых содержались поводы и законные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела, имелся разговор, которому была дана оценка как органом преследования, так и судом. Нарушений УПК при проведении соответствующего мероприятия не было, — прокомментировал Гамко.

7 августа мировые СМИ облетела новость о том, что Марина Золотова была задержана вместе с другими журналистами из нескольких редакций. Их подозревали в просмотре заметок государственного информагентства БЕЛТА по закрытой платной подписке. Двое суток главред провела в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

Первоначально главреда TUT.BY подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Но обвинение было предъявлено по последней. Она единственная из 15 журналистов и редакторов нескольких СМИ, проходивших по делу, чье дело дошло до суда и в отношении кого следствие не прекратило уголовное преследование. Дважды главному редактору портала TUT.BY было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства согласно 86-й статье УК.

4 марта суд Заводского района Минска огласил приговор по «делу БЕЛТА». Главный редактор Марина Золотова была признана виновной по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица) и приговорена к штрафу в размере трехсот базовых величин (7650 рублей). Она также должна была оплатить 6 тысяч рублей в пользу БЕЛТА за услуги адвокатов.

По версии следствия, она знала о платной подписке на БЕЛТА, но не приняла меры, чтобы заключить договор, а журналисты TUT.BY осуществили несанкционированный доступ к компьютерной информации.

Свою вину главред не признала. Приговор Марина Золотова не обжаловала. Она приводила статистику: в стране ежегодно выносится всего лишь 0,2% оправдательных приговоров. Шансы добиться справедливости ничтожны.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД, заявил, что его сотрудники не прослушивали главреда TUT.BY и...
 
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