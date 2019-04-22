ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК прокомментировал «Дело БЕЛТА» и рассказал, оказывалось ли давление на журналистов

23.04.2019 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На вопросы TUT.BY ответили руководитель следственной группы по «делу БЕЛТА» Александр Семеник и глава управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности ГСУ ЦА СК, которое расследовало это дело, Сергей Гамко.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сегодня в Минске прошла пресс-конференция «О противодействии киберпреступности. Профилактика преступлений в сфере высоких технологий». Задавая вопрос, редактор TUT.BY Ульяна Бобоед, вспомнила допрос 7 августа 2018 года, на котором присутствовал руководитель следственной группы по громкому «делу БЕЛТА» Александр Семеник.

— Во время допроса вы говорили о том, что руководство БЕЛТА, возможно, будет привлечено к уголовной ответственности — вроде речь тогда шла о халатности (как позже стало известно на суде, агентство годами не меняло пароли, не запрещало их передавать третьим лицам и пр.). Почему этого не произошло?

— В ходе расследования многими участниками процесса акцентировалось внимание на какой-то халатности или незаконных действиях со стороны БЕЛТА. Отдельного расследования эти заявления не требовали, потому что в рамках уголовного дела мы изучили внутреннюю документацию БЕЛТА, порядок обеспечения информационной безопасности и установили: БЕЛТА выполнила все требования законодательства о защите своей информации, какого-то повода проводить расследование по служебной халатности не имелось, — ответил Александр Семеник. — В их действиях отсутствует минимальное правонарушение.

Редактор TUT.BY также попросил представителей СК ответить на вопрос: проводилась ли внутренняя проверка после того, как в суде над главредом TUT.By несколько свидетелей заявили о давлении со стороны Александра Семеника. Его руководитель Сергей Гамко пояснил:

— По поводу нарушения прав участников процесса обращений в орган уголовного преследования не поступало. Насколько мне известно, в МВД и Генпрокуратуру тоже на стадии предварительного расследования. В последующем, когда некоторыми лицами были измены показания и была избрана соответствующая тактика поведения, были такие моменты. Однако нарушений законодательства не было, разбирательство не проводилось.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, международный обозреватель информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова, позже были задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Их подозревали в несанкционированном доступе к подписке госагентства БЕЛТА. Всего по делу БЕЛТА проходили в разных статусах около двух десятков белорусских журналистов. В конце ноября 2018 года 14 обвиняемых были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты возместили предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Первоначально главреда TUT.BY Марину Золотову подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Но обвинение было предъявлено по последней. Она единственная из 15 журналистов и редакторов нескольких СМИ, проходивших по делу, чье дело дошло до суда и в отношении кого следствие не прекратило уголовное преследование. Во время процесса сразу несколько свидетелей публично говорили о том, что следователи требовали показаний именно против Марины Золотовой. В марте суд оштрафовал главреда на 300 базовых величин. Вину она не признала.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вопросы TUT.BY ответили руководитель следственной группы по «делу БЕЛТА» Александр Семеник и глава управления по расследованию преступлений против...
 
Новости дня
Новости общества
 
Колес меньше — опасности больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика