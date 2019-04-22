СК прокомментировал «Дело БЕЛТА» и рассказал, оказывалось ли давление на журналистов

Источник материала: Tut.by

На вопросы TUT.BY ответили руководитель следственной группы по «делу БЕЛТА» Александр Семеник и глава управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности ГСУ ЦА СК, которое расследовало это дело, Сергей Гамко.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сегодня в Минске прошла пресс-конференция «О противодействии киберпреступности. Профилактика преступлений в сфере высоких технологий». Задавая вопрос, редактор TUT.BY Ульяна Бобоед, вспомнила допрос 7 августа 2018 года, на котором присутствовал руководитель следственной группы по громкому «делу БЕЛТА» Александр Семеник.

— Во время допроса вы говорили о том, что руководство БЕЛТА, возможно, будет привлечено к уголовной ответственности — вроде речь тогда шла о халатности (как позже стало известно на суде, агентство годами не меняло пароли, не запрещало их передавать третьим лицам и пр.). Почему этого не произошло?

— В ходе расследования многими участниками процесса акцентировалось внимание на какой-то халатности или незаконных действиях со стороны БЕЛТА. Отдельного расследования эти заявления не требовали, потому что в рамках уголовного дела мы изучили внутреннюю документацию БЕЛТА, порядок обеспечения информационной безопасности и установили: БЕЛТА выполнила все требования законодательства о защите своей информации, какого-то повода проводить расследование по служебной халатности не имелось, — ответил Александр Семеник. — В их действиях отсутствует минимальное правонарушение.

Редактор TUT.BY также попросил представителей СК ответить на вопрос: проводилась ли внутренняя проверка после того, как в суде над главредом TUT.By несколько свидетелей заявили о давлении со стороны Александра Семеника. Его руководитель Сергей Гамко пояснил:

— По поводу нарушения прав участников процесса обращений в орган уголовного преследования не поступало. Насколько мне известно, в МВД и Генпрокуратуру тоже на стадии предварительного расследования. В последующем, когда некоторыми лицами были измены показания и была избрана соответствующая тактика поведения, были такие моменты. Однако нарушений законодательства не было, разбирательство не проводилось.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания . Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, международный обозреватель информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова, позже были задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Их подозревали в несанкционированном доступе к подписке госагентства БЕЛТА. Всего по делу БЕЛТА проходили в разных статусах около двух десятков белорусских журналистов. В конце ноября 2018 года 14 обвиняемых были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты возместили предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Первоначально главреда TUT.BY Марину Золотову подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Но обвинение было предъявлено по последней. Она единственная из 15 журналистов и редакторов нескольких СМИ, проходивших по делу, чье дело дошло до суда и в отношении кого следствие не прекратило уголовное преследование. Во время процесса сразу несколько свидетелей публично говорили о том, что следователи требовали показаний именно против Марины Золотовой. В марте суд оштрафовал главреда на 300 базовых величин. Вину она не признала.