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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

23.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
Главным государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюком Вячеславом Ивановичем, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Брашевцом Александром Валерьевичем, в соответствии с пунктом 198 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от «18» марта 2019 г. № 9, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 19 марта по 15 апреля 2019 года провели проверку соблюдения филиалом «Камертон» ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» (г. Пинск, ул. Брестская, 137, УНП 200181967) законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах филиала «Камертон» ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», совместно с инженером по пожарной безопасности Барнюком Александром Петровичем.

По результатам проведения проверки нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец.

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