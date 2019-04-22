На Гомельском мясокомбинате работникам запретили приносить ссобойки

Источник материала: Tut.by

С апреля работникам Гомельского мясокомбината запрещено проносить на территорию предприятия продукты питания. Соответствующий приказ подписал директор предприятия.





Согласно документу, принимать пищу разрешается только в столовой и буфете, а хранить продукты в шкафчиках, гардеробных и на рабочих местах запрещено.

Новшества объясняют установленными для предприятий пищевой промышленности санитарными нормами, согласно которым на территорию запрещен пронос любых продуктов.

Впрочем, поводов для недовольства, уверяют в администрации комбината, быть не должно — предприятие взяло на себя обязательства кормить всех работников бесплатно.

— Когда мы вводили этот запрет, то понимали, что он может ударить по кошельку работников, поэтому приняли решение сделать обеды бесплатными. У нас на территории столовая. В день мы кормим более 900 человек. Думаю, что недовольных быть не должно, — прокомментировал TUT.BY нововведения директор предприятия Дмитрий Корж.

Он рассказал, что обеденный комплекс включает в себя первое, второе — гарнир с мясом, салат и компот. Если хочется добавки, то придется доплатить, но совсем символическую сумму, так как цена на обед сформирована без наценки.