|
На Гомельском мясокомбинате работникам запретили приносить ссобойки
23.04.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С апреля работникам Гомельского мясокомбината запрещено проносить на территорию предприятия продукты питания. Соответствующий приказ подписал директор предприятия.
Согласно документу, принимать пищу разрешается только в столовой и буфете, а хранить продукты в шкафчиках, гардеробных и на рабочих местах запрещено.
Новшества объясняют установленными для предприятий пищевой промышленности санитарными нормами, согласно которым на территорию запрещен пронос любых продуктов.
Впрочем, поводов для недовольства, уверяют в администрации комбината, быть не должно — предприятие взяло на себя обязательства кормить всех работников бесплатно.
— Когда мы вводили этот запрет, то понимали, что он может ударить по кошельку работников, поэтому приняли решение сделать обеды бесплатными. У нас на территории столовая. В день мы кормим более 900 человек. Думаю, что недовольных быть не должно, — прокомментировал TUT.BY нововведения директор предприятия Дмитрий Корж.
Он рассказал, что обеденный комплекс включает в себя первое, второе — гарнир с мясом, салат и компот. Если хочется добавки, то придется доплатить, но совсем символическую сумму, так как цена на обед сформирована без наценки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С апреля работникам Гомельского мясокомбината запрещено проносить на территорию предприятия продукты питания. Соответствующий приказ издал директор...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)