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Минприроды предлагает удалять деревья в Минске только в исключительных случаях

23.04.2019 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут утвердить президентский указ, регулирующий правила удаления деревьев в Минске. Сейчас проект указа проходит общественное обсуждение.


Снимок использован для иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Проект указа допускает удаление деревьев в Минске только в некоторых случаях. Например, если деревья мешают эксплуатации зданий, при строительстве, при ликвидации чрезвычайной ситуации, а также опасных и упавших деревьев. Можно удалять деревья тех видов, которые подлежат регулированию, а также деревья, которые растут на земле, предоставленной гражданам для строительства и обслуживания жилого дома, ведения подсобного хозяйства.

Проект указа «О порядке удаления деревьев в г. Минске» подготовило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

При строительстве на участке предлагают сохранять не меньше 50% деревьев с диаметром ствола 4 сантиметра и более на высоте 1,3 метра, остальные нужно пересадить или компенсировать новыми.

При строительстве автомобильных стоянок (парковок) на уровне земли предлагают сохранять всех деревья, которые растут на участке. Исключение — деревья, которые признаны опасными.

Компенсационные посадки должны проводиться весной и осенью.

Проект президентского указа опубликован на Национальном правовом портале, общественное обсуждение проходит до 2 мая.

Александр Лукашенко не раз критиковал чиновников в Минске за вырубку деревьев. А в апреле 2019 года он потребовал активно высаживать деревья.

 — В каждой деревеньке, агрогородке, в каждом районе, области, в Минске — на каждом пятачке должны быть высажены деревья. Это здоровье людей, в конце концов. Это наша визитная карточка. И вам нужно навести порядок раз и навсегда — тогда люди будут понимать, какой порядок должен быть и как его поддерживать, — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси могут утвердить президентский указ, регулирующий правила удаления деревьев в Минске. Сейчас проект указа проходит общественное обсуждение
 
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